В Ахлебинино задумались о постройке нового Дома культуры

На днях в Перемышльском районе побывал министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

Местные жители жаловались в соцсетях на состояние Дома культуры.

Зданию уже около 70 лет. Там нет воды и туалета, маленькая площадь.

Летом администрация района планирует провести косметический ремонт.

Но Суслов рассказал о возможном строительстве нового здания.

- Рядом с Домом культуры есть земельный участок площадью 20 соток, который может быть использован для проектирования нового сельского клуба, - отметил министр. - Мы активно прорабатываем разные варианты, чтобы создать достойное пространство для культурной жизни сельчан, и будем всячески поддерживать подобные начинания!