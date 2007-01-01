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Главная Новости Культура В Ахлебинино задумались о постройке нового Дома культуры
Культура

В Ахлебинино задумались о постройке нового Дома культуры

На днях в Перемышльском районе побывал министр культуры и туризма региона Павел Суслов.
Дмитрий Ивьев
09:22 сегодня
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Местные жители жаловались в соцсетях на состояние Дома культуры.

Зданию уже около 70 лет. Там нет воды и туалета, маленькая площадь.

Летом администрация района планирует провести косметический ремонт.

Но Суслов рассказал о возможном строительстве нового здания.

- Рядом с Домом культуры есть земельный участок площадью 20 соток, который может быть использован для проектирования нового сельского клуба, - отметил министр. - Мы активно прорабатываем разные варианты, чтобы создать достойное пространство для культурной жизни сельчан, и будем всячески поддерживать подобные начинания!

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