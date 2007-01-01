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Культура

В Калужской области продолжается фестиваль «Школьная весна 2025»

Третий тур состоялся в Людиново и собрал юных талантов со всех уголков области
Михаил Тырин
16:39 сегодня
0 484
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Театральные зарисовки и мини-спектакли показали ученики школ и участники творческих групп из Дома детского творчества

 Ждем результатов!

 

 

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