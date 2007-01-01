В Калужской области продолжается фестиваль «Школьная весна 2025»

Михаил Тырин

Третий тур состоялся в Людиново и собрал юных талантов со всех уголков области

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Михаил Тырин 484 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники