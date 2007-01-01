В Мосальске планируют отремонтировать Дом культуры

Во вторник, 25 февраля, там побывал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

От отметил хорошую работу сотрудников, рассказав при этом о необходимости ремонта в здании.

- Необходимо обновить фасад, системы водоснабжения, канализации, отопления и электрики, а также провести ремонт внутренних помещений, - заявил Суслов.

На данный момент готов проект. Готовится заявка на капитальный ремонт.

Также в федеральный Минкульт подадут заявку по поводу капремонта Шаховского сельского дома культуры.