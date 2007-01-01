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Культура

В Кондрово в два раза выросло количество посетителей краеведческого музея

Дмитрий Ивьев
14:33 сегодня
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- И все это благодаря нацпроекту «Культура», в рамках которого были проведены капремонт здания по улице Проспект Труда, 10 и оснащение его современным оборудованием, - заявил 24 февраля глава администрации района Егор Вирков.

По его словам, теперь музей может сотрудничать с другими музеями по организации выставочной деятельности.

- Благодаря виртуальному кинозалу посетители могут смотреть прямые трансляции концертов из ведущих театров и концертных залов России, - отметил чиновник.

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