В Кондрово в два раза выросло количество посетителей краеведческого музея

- И все это благодаря нацпроекту «Культура», в рамках которого были проведены капремонт здания по улице Проспект Труда, 10 и оснащение его современным оборудованием, - заявил 24 февраля глава администрации района Егор Вирков.

По его словам, теперь музей может сотрудничать с другими музеями по организации выставочной деятельности.

- Благодаря виртуальному кинозалу посетители могут смотреть прямые трансляции концертов из ведущих театров и концертных залов России, - отметил чиновник.