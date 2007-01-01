В Калуге начали готовить спектакль для нового здания ТЮЗа
Постановка основана на знаменитой сказке и обещает стать настоящим событием в мире театра, сообщили 21 января в министерстве культуры Калужской области.
Над проектом работают режиссёр Ростислав Семенихин и художник по костюмам Ксения Гагарина.
- Это будет первый спектакль, который откроет большую сцену в новом здании Калужского театра юного зрителя, - заявили в министерстве.
Точные даты пока не называются.
Напомним, сдачу нового ТЮЗа уже несколько раз откладывали. Отделочные работы там еще продолжаются.