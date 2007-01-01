В Калуге начали готовить спектакль для нового здания ТЮЗа

Постановка основана на знаменитой сказке и обещает стать настоящим событием в мире театра, сообщили 21 января в министерстве культуры Калужской области.

Над проектом работают режиссёр Ростислав Семенихин и художник по костюмам Ксения Гагарина.

- Это будет первый спектакль, который откроет большую сцену в новом здании Калужского театра юного зрителя, - заявили в министерстве.

Точные даты пока не называются.

Напомним, сдачу нового ТЮЗа уже несколько раз откладывали. Отделочные работы там еще продолжаются.