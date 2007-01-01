-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В Калуге начали готовить спектакль для нового здания ТЮЗа
Культура

В Калуге начали готовить спектакль для нового здания ТЮЗа

Постановка основана на знаменитой сказке и обещает стать настоящим событием в мире театра, сообщили 21 января в министерстве культуры Калужской области.
Дмитрий Ивьев
10:46 сегодня
0 702
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Над проектом работают режиссёр Ростислав Семенихин и художник по костюмам Ксения Гагарина.

- Это будет первый спектакль, который откроет большую сцену в новом здании Калужского театра юного зрителя, - заявили в министерстве.

Точные даты пока не называются.

Напомним, сдачу нового ТЮЗа уже несколько раз откладывали. Отделочные работы там еще продолжаются.

Новости по тегу
театр
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ind0S1VQemJ5NGtqVXJiVG5EdWsxL2c9PSIsInZhbHVlIjoiN3Q0UGJhb1VxS09zNnZuSVp4emJOZnlMbk9ac2l5L2pBZGR5cVFvMkN0c29ackRuM1N2VkdjMGJUZmVTVEFDV1dYVGN3c0VDdXBMdStzY2xzR05KVko5UVUvN3lyTDlnci9HMkU5UlJHUk4rR1dTK2JjYVFFSjU4WnRPbFVTcVJCYWFmUzk1MVEwM0dFVTFTUFFVeWxsRmhkZkVCME9GUzNaZVErSnNvUTBWOEV1ZEkyNkFqQnJWcE80UmZtRWRLeTlsekVtblArR0pMNVJ5b2dON0J1eWJiYlBEc1ZIRWREQzk5UFRPMmpvcTEvUStJS1ZmbUJqVXZBbmRhd0lOWTh1QnUwdkZwVUpwVUFIZHZZT21heEV1MURORTVVYjk1Ky9IbEhRZUlBZFg1MkdxZlVhMkE5S014NWRxWlIrajQwUzMwdnNyVHcxS0hZL0hJTnljTGwrWVFuaUNNWkE3MWlaZ2xQY2dTN0VDYnBNUG00cUlWc0NPTko0QmFWU3ZUTWNSb0tpYUMvMSszY1EyM0p6ekY1RjAzTittdE56Si9aSS9OV0FSZW9HQzQveTkwbGtZQlQ1V2lvK1NpMkVEaSIsIm1hYyI6IjdhODE3MzMzOTYwNGQ1MzA2Yzg1YTY3YTE4NmRkNTk0MzYzZjdjOTU5NmYzM2UzZDJjMDZiYmI2ZGQ5ZmNiYTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlduVFZBbGJ4dVpRZXc4S0JHM1I2dGc9PSIsInZhbHVlIjoiSzRZRlRJNldjUkR0R1VmNjQ4eEhzL2I3c0liUjZid0N2cWdWVlhiekk0QjIzaE9NTFd4M2ZxZDBjRXJlZURWMUNHWURZQmhtTEhheHlCUDA0djhwbWw5N00yMktiTklvWndoU3VTTC9YbmRzODNlUGFsVDJ5Mm1QNlNwRFN6aTVFV0hoWkRReittOXpacHNBSkVGdVlqRTZjVCtBVzdwdFRQSlFxbmlUaVBaUzhkTFd5U3VZZDZDVTRZSk5XakNLbXk1cmhHU1BmY1RLbStqbGFQTGc5QU8yS3cyeEN5RXJ3WkZXblk5eG9nVkFETVZUU0VucUJVVlEyVGl4ZFI0Q01OdEowejRITVE2NDQ5Z0tYTW9KSGNKY3VUVWZKYjFlV0JYaFdhVFg4a21weFBsWW1Sa1lzbGdET3pSUlhlR2ZGZXhTQWJ0RzJIVGpwYmZ0d053SkpaNmdTNmFjdUJEYXppSGd0Q28ySUtnWmJEKzM3N1Z3a29RU1d0SU9lQ2Q4M0JyczJQd0dQQ0IrV2RPcUVjWUJoaUxPRkkwRThpTE95NWtBcnFnczQrV0hOMHR0UWk2OFpuYjUvZEcyVUdSdTRHeEJaSWlmaG5WeHF4c25ocS9BSjMwdmxLUjl3b05HemQ1UFBhbEEyamZHU0xIR3pFYnQwOHFiTDRnZGp5S0xDaHZlSDAvcTJjV3dYaGtIQ2lvWnVpWXRjcEExQTRIOURuZklMNlF2S3gzS0prQVVmVDlsWXlvWjNSZHJiRFFoWjdvU2dKN3lWTjk1RE1OcEF0bzdmMzFkVWNXTHBsQnd5TnJOb0RteUxBbk1TZ3hqVVlUZ29PaC9zbmhPNzg3RiIsIm1hYyI6ImNkN2EzY2M5ZGE3YTg2NTA5ZDdlMDAwZDJhNjM5MzFjZjBiNWRhNjlmODNjNjkwOTkxYjdmYWM2MzA5YjgxNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+