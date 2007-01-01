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В Калужской области под занавес года открылся обновленный сельский дом досуга

В Барятинском районе в субботу, 28 декабря на сцене Фоминского сельского дома досуга прошел праздничный концерт.
Игорь Кирдаков
07:38 сегодня
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В деревне Цветовка, Барятинского района открытие после капитального ремонта сельского очага культуры ждали все жители. Деревня небольшая и развлечений немного.

По проекту «Культурная среда» в здании были отремонтированы крыша, фасад, крыльцо, приведены в порядок помещения. Кроме этого капитально обновлены системы отопления и электроснабжения.

В культурном заведении деревни сегодня работают восемь отделений.

- Вокальные, хореографический, спортивный, театральный, прикладного искусства посещают 77 человек от 6 до 80 лет, - уточнил министр культуры Калужской области Павел Суслов.

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