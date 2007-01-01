В Калужской области опубликовали график работы музеев на новогодних праздниках

Музей космонавтики будет открыт 30 декабря и со 2 по 8 января.

Музей изобразительных искусств ждет посетителей с 29 по 31 декабря, а также со 2 по 8 января.

Картинная галерея в Хвастовичах будет работать 30 декабря, 3, 5 и 6 января.

Ульяновская картинная галерея откроется 2-6 и 8 января.

В Тарусе посмотреть картины можно будет 29 декабря, 2-5 и 8 января.

А в Мосальске картинная галерея работает со 2 по 8 января.

Со 2 по 8 января будут открыты:

Дом Билибина,

Усадьба Золотаревых,

Палаты Коробовых,

Дом Батенькова, Полотняный Завод.

31 декабря и 2-5 января работают: