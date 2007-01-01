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Главная Новости Культура В Калужской области опубликовали график работы музеев на новогодних праздниках
Культура

В Калужской области опубликовали график работы музеев на новогодних праздниках

Музей космонавтики будет открыт 30 декабря и со 2 по 8 января.
Дмитрий Ивьев
16:42 сегодня
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Музей изобразительных искусств ждет посетителей с 29 по 31 декабря, а также со 2 по 8 января.

Картинная галерея в Хвастовичах будет работать 30 декабря, 3, 5 и 6 января.

Ульяновская картинная галерея откроется 2-6 и 8 января.

В Тарусе посмотреть картины можно будет 29 декабря, 2-5 и 8 января.

А в Мосальске картинная галерея работает со 2 по 8 января.

Со 2 по 8 января будут открыты:

  • Дом Билибина,
  • Усадьба Золотаревых,
  • Палаты Коробовых,
  • Дом Батенькова, Полотняный Завод.

31 декабря и 2-5 января работают:

  • Дом Позняковых,
  • Ильинские рубежи,
  • Дом Цыплаковых,
  • Музей комсомольской славы,
  • Тарутино,
  • Кремёнки,
  • Стольный город Боровск,
  • Тарусский музей семьи Цветаевых
  • Дом Богдановых,
  • Музей трёх цариц,
  • Безымянная Высота,
  • Зайцева Гора,
  • Юхнов - город воинской доблести,
  • Командарм-33 – Михаил Григорьевич Ефремов.

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