В Калужской области опубликовали график работы музеев на новогодних праздниках
Музей космонавтики будет открыт 30 декабря и со 2 по 8 января.
Музей изобразительных искусств ждет посетителей с 29 по 31 декабря, а также со 2 по 8 января.
Картинная галерея в Хвастовичах будет работать 30 декабря, 3, 5 и 6 января.
Ульяновская картинная галерея откроется 2-6 и 8 января.
В Тарусе посмотреть картины можно будет 29 декабря, 2-5 и 8 января.
А в Мосальске картинная галерея работает со 2 по 8 января.
Со 2 по 8 января будут открыты:
- Дом Билибина,
- Усадьба Золотаревых,
- Палаты Коробовых,
- Дом Батенькова, Полотняный Завод.
31 декабря и 2-5 января работают:
- Дом Позняковых,
- Ильинские рубежи,
- Дом Цыплаковых,
- Музей комсомольской славы,
- Тарутино,
- Кремёнки,
- Стольный город Боровск,
- Тарусский музей семьи Цветаевых
- Дом Богдановых,
- Музей трёх цариц,
- Безымянная Высота,
- Зайцева Гора,
- Юхнов - город воинской доблести,
- Командарм-33 – Михаил Григорьевич Ефремов.