В Калуге установили стенд о снимавшемся в городе фильме «Москва-Кассиопея»

Недавно исполнилось 50 лет со дня выхода на экраны этой популярной в СССР кинокартины.

В парке Циолковского недалеко от музея космонавтики установили стенд, рассказывающий об этом кино.

Съемки проходили во многих знаковых местах Калуги – у музея, на мосту через Оку, Каменном мосту и площади Старый Торг.

Это уже второй подобный стенд в городе. На улице Марата можно почитать о снимавшемся в Калуге фильме «Белый Бим Чёрное ухо».