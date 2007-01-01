В Калуге установили стенд о снимавшемся в городе фильме «Москва-Кассиопея»
Недавно исполнилось 50 лет со дня выхода на экраны этой популярной в СССР кинокартины.
В парке Циолковского недалеко от музея космонавтики установили стенд, рассказывающий об этом кино.
Съемки проходили во многих знаковых местах Калуги – у музея, на мосту через Оку, Каменном мосту и площади Старый Торг.
Это уже второй подобный стенд в городе. На улице Марата можно почитать о снимавшемся в Калуге фильме «Белый Бим Чёрное ухо».