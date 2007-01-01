-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Разыгрываем билеты на концерт группы «Кипелов»
Культура

Разыгрываем билеты на концерт группы «Кипелов»

Дмитрий Ивьев
10:40 сегодня
0 218
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Выступление состоится в пятницу, 20 декабря, на «Арене КТЗ» в Калуге.

Розыгрыш проходит на нашей странице в ВК.

Подробности – по ссылке.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9tMVJxQldJUXZkenc0RmkwUzZLOGc9PSIsInZhbHVlIjoiOThLQjRPQzFGYzBnUG92ZlhvLys1S3g4MXlZVTI3VmJVQXY0c1U1SElFNWxkK3hISU9JbnFtQ0tkNmkraEE5MFRBbEtqUjRCc1FnVDc4SXFOYVdOdUNyaGpFejY2LzlGay9XNVZqcHo5a3RVVUpKMTFXN0J4clRGMERGd2RmaXQrS3BadTVtNEtDL1Y5MWhyY2FhWVZpTm9DcmtKZkhkSDgyWi80SXlWRXUyYzhTNmpZcmkyei9WdjlFQzhXTjBhVC9uWTBRcVVwd1M2OVpQaSt2MFQ1SjRIUXhkQ0I1dXQzQjRaT0hXK1lpSGlOWklSeVYyU1dkbGxHK25qTlBsZW90WUkrVThqc0UxOUprQlJwRys3TzdiQVNYcEhGWWhVa2pVQzEwU0RQWFFGRWJiZVJFUnRteGVuZGtEWnRjcDRmeCtIbUFZcjJWZ0YyVkFRbXNEYWZiWFFnQWVNNG9DS2NuTUhyS2R2MEZxdWFDWkpLUGh5K0U5bEpKNVFJa3dUdzVpckRsSTFoK1N0clFBMzU0bHF2RlMzVE1aTE1jOE9wQUVVYXRncVRJbUNHbUx2SlI5cEtxOFNSNnBBS05wZyIsIm1hYyI6IjdhYzI2N2U5MzEyMTZhZGI4YjEyZDIzZjZmMzRlZTA2OTIyNDAwMDc4YTAzNjIwZTY4NTM5NTA4ZTkyNDQzNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlQ5UG1hUWYvV3QrMks2ZkNzdnpjSlE9PSIsInZhbHVlIjoic2FsYk9oZzJySlRuVHQ5NFhFTERha0xpd05GYVB0K0xsQnRkdjZBWUxvNnNYNTNxNXhFZWZDN3FyZlR3VFZCTVA1NUQ5NVkxVDBoMkJtSTlWNnowL3lsUnkxNVU5YUVlV2V2Yy9nSnVmYnJ3ZHMyaFFUbHFndm5HK3RQcmhya3FUeTdpYy9mN0cyM2gxdzdETWpnc285eXhQVGp3Zko0M214VzlkZXJKdWE0a0pZaEtaREUzd3AycVVrbWZwVlMrQW9ucFNWd0xXdXRJMG9EbUdKZVI1S3IrS0lkeGZOQkdxMW15aStqMWR1MlluUE1lK01KckRDMXJiZXFyNWVpZmFWU1dCRzZNSDNtUXdNcXRpc3NoTytSc25OYjIza2xoQ1Z0U0FZSDY0ZkRQM041T1FEam84OGtFVyt6MXNiK0JDc2NZYW4xbXZHdUl2dGdxcndrd3ExL00vaWt2TFROV2RLQlNtTUdtU0NvMWpnWU93Wk43SWNjNU1DM3d6Q1JBaW4xS2FqMHcrYU9iOHlrVjlJa2czVWNOVGRwb1VXakFBZ3R3QUdpVzRGZ2RCMFltZ0ExV0NzT25OQVB0dlIxcFc1ZGMzRFBMTEFWcEFEeXJ1c1YxNTNERWsxMVRMNHZOMnN0bkZXTlJPUUlOVmlLWTl6RG1QaFNiR0w0aXhTcU9zSHRGcEs1ZW1qRlVnNmZxSnRFc1gyN0pXakRrdWJKQWdvWlZTdThmZ2swSnU4eUFFMmhYUml4ZW5UYTlib1FSSGl6RzBNb3RVVVZUSkJMT2ZacjhkMFIxWTczY0MzakU3UVJpVjhxdWhPTFVRZ3dLNGVvamZsWkNTNk44RUkzKyIsIm1hYyI6ImY3MzNiYzcyNzZiZjQxZTQ1YjBmYWQwYTg2N2IxMjgzZTcwNWQ2M2MwODFlNzM1NWFmYzcwYmE5NmRlZTQ2YjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+