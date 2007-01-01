-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В Калуге прошел областной фестиваль «Путь к мастерству»
Культура

В Калуге прошел областной фестиваль «Путь к мастерству»

Мероприятие состоялось в Инновационном культурном центре, сообщил 9 декабря министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.
Дмитрий Ивьев
12:48 сегодня
0 372
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На сцену вышли лауреаты всероссийских и международных конкурсов нынешнего года, а также солисты и творческие коллективы учащихся детских школ искусств, музыкального колледжа имени С. И. Танеева и колледжа культуры и искусств.

Всего в фестивале участвовали 20 коллективов и девять солистов.

- Очень радует, что в нашем регионе подрастают такие таланты, и надеюсь, что на их пути к мастерству будет как можно меньше преград! – прокомментировал Суслов.

Новости по тегу
область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlNL00wL05WOVlPMDlyMEYrZWJQTHc9PSIsInZhbHVlIjoiVEU1RWtQcTh3akJablFYM2dabVRQWWp4Znk3bTFQSWxLUHo4TGxMcnlFSms3cVJlNHVKK1ZmNVVIWnUxQnpKc3RvQnRBaFQ5V0pWRmtTTSt3VGQ5QnhUYVVpcmpTVlB1ditocm00M01XTHdKQlZvSGdpNzFwaEoxYmdNYjFTL3Z6L2llRUplMnA2OTZ0TWFLKy9uT3R2dXBsYXVHcVNHbHptVnkyNW9ZWXhwb0pQUS9uaEdlSEFQQ21WdEorKzBjYlNTNjBmRUpnTk03d1l0WUhiQzczUkJMS3pLMnhncGkwUktlTmNqaDlJejE0WDZKMnMxM3BGODR4RmhqbVlnYVcySmtFZmF5TG9wN2xDNEtLYmtSd1JGOGhhVUJvS090QVk3UFJQUkJiY1JORFUzLzBZVlRvdWZ2aXRLUG5HL0VoWW80MGRKMDNwUHdheWhIWlIxZEZUd1N6TE5qeGVkV2NZMHRsRVFJdzlLMytNRkVGWXdYYU0vSC9BZjBYR3NPS1hEL1JRWUdCMi84cHhCeVZIenFqRmhycVVZc3VlS1JzVkE3QlVBbzBXQ3VjeGpwZGt1NC9wZlNOTjdzWGtBeiIsIm1hYyI6ImFjYzVkYWVlNDFjNDA2NGNlMTRhNjFjYTMzN2JjOTg3ZTQ3MGE2NzIzMWM4ZjVhMzcxNjZmZTFhYWNjM2YwYzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik05QytBUWlUSW5BbDR6YzUzY1ZjdHc9PSIsInZhbHVlIjoiWVpvamRDZDBCWk92R3g5cDVFczVXNkZ1WFJFU0I4dG5xbFlNU0hlQmtrdEJTL3NpSUZUMjk2ZU5ub1l2Y0s3aFVsU24xeGpPenp4L0J4dGhqQThZR0YvUTNmTjkzdjNlci9XTy9YakdoYVl6b2JTL2ZqalNyQVY0ZTFIYTRrVDZQaGNpaWRnSkFNeS9pYy9QZ2lEbjVKK3F4L0lGaXR1a2FQV0xHUjhJOEYzT3BEVFZiN3pOU3Z6NzJqYXIxSzh1UmhpaUU1QkF1SnRkN1VFQXZjaS9vbGdndlpxUExYaVFBYXh0QTQ4ditzVG5welZGTEVWUUVHSTUrQVRQczhnNzJrc1EySDlMeTltblJSTmZVSUJST2RxMXM2MERwcmJuM0dHMEd4K1VCempqenBFQkR3bGIxU0YxUHhGVTVUdGdrbnNnUnIyM21BKytuNDh2NnJYQWM3Sm0zQXluYk10MStnTDdrWGRrUnFIZzEvRnV4cmNRSVJrbWQ4dzdIOE1Rb1F2VTkzS0t3QXlxcWFxMWJISWkxaGR6SHhNQmxaV0N1QlU5WFV2ZHVFUnJrWC8xejBFWTdmUkVHRml3SmFIYkVBZ2ZIZmRsTnFKSTU1MXNuRUN0bXo1bTV5angwSjNHQXZxN1dPWXFZcWxKcEVNZ095NzErcEtHa1l2N3dqYUQrNm4xTnh3RmxsVCtlSkNlQU40andLTzluQzJVaERaYUZOUU1IZThrbEJKMnJFVmxJdVQwUkpENks4c1JLR1VrbEdPWEdqb1VrVkN5elJNWXc5TUcva2xpTmdyQ3Z1cCsrR1F3U0kyL3h5VGloS3o2bDRIYndwVU9FVTdaMis1LyIsIm1hYyI6ImQ3MGExODkwZjVmZmViOGY5ZDJjODA3YjM3ODg0ZmM0OWNmNjRlM2UyOGRjNDZkYjdmNWRmMmZlZjdkZGMxNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+