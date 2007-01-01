В Калуге прошел областной фестиваль «Путь к мастерству»

Мероприятие состоялось в Инновационном культурном центре, сообщил 9 декабря министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

На сцену вышли лауреаты всероссийских и международных конкурсов нынешнего года, а также солисты и творческие коллективы учащихся детских школ искусств, музыкального колледжа имени С. И. Танеева и колледжа культуры и искусств.

Всего в фестивале участвовали 20 коллективов и девять солистов.

- Очень радует, что в нашем регионе подрастают такие таланты, и надеюсь, что на их пути к мастерству будет как можно меньше преград! – прокомментировал Суслов.