В Калуге пройдет фестиваль учеников и преподавателей детских школ искусств

Он называется «Путь к мастерству» и состоится 9 декабря в Инновационном культурном центре, рассказали в министерстве культуры и туризма региона.

Там выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов нынешнего года, а также солисты и творческие коллективы ДШИ, музыкального колледжа и колледжа культуры и искусств.

Как отметил директор Центра развития культуры Калужской области Дмитрий Романов, «Путь к мастерству» - это прекрасная возможность для молодых талантов показать себя.