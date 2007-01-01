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Культура

В Калуге пройдет фестиваль учеников и преподавателей детских школ искусств

Он называется «Путь к мастерству» и состоится 9 декабря в Инновационном культурном центре, рассказали в министерстве культуры и туризма региона.
Дмитрий Ивьев
13:40 сегодня
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Там выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов нынешнего года, а также солисты и творческие коллективы ДШИ, музыкального колледжа и колледжа культуры и искусств.

Как отметил директор Центра развития культуры Калужской области Дмитрий Романов, «Путь к мастерству» - это прекрасная возможность для молодых талантов показать себя.

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