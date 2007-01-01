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Культура

Кто выиграл билеты на спектакль «Бывшие»

Дмитрий Ивьев
13:00 сегодня
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Подводим итоги нашего розыгрыша в ВК.

Два билета выиграла Алиночка Диордийчук. Поздравляем!

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