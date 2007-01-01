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Культура

В Калужском музее прошла церемония награждения победителей конкурса имени Афанасия Куликова

Подведение итогов выставки состоялось 29 ноября.
11:38 сегодня
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Более месяца в музее изобразительных искусств были выставлены работы участников разных жанров, включая ассамбляж, коллаж, вышивку и инсталляцию.

Все авторы – жители Калужского края. В этом году в конкурсе приняли участие 116 художников, представив более 250 работ.

Профессиональное жюри оценивало работы путем тайного голосования и решило вручить 10 дипломов и денежные премии. Диплом первой степени в категории «Графика» завоевала Анжелика Багандова, а в номинации «Живопись» победил Евгений Пухов.

Выставка-конкурс проходит в Калуге уже более 25 лет.

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