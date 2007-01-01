Музей космонавтики в Калуге переименовали в Институт радиофизики
Вывеску на здание пририсовали в сериале «Молот ведьм», который снимался в нашем городе в прошлом году.
Кадры из фильма опубликовало 29 ноября сообщество «Кино в Калуге».
По сюжету, действие и вовсе разворачивается в тверском городе Калязин. Там в секретном институте, роль которого исполнил калужский музей космонавтики, изучают магию.
На «Кинопоиске» сериал получил оценку 6,3 из 10.
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