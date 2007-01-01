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Новость дня Культура

Музей космонавтики в Калуге переименовали в Институт радиофизики

Вывеску на здание пририсовали в сериале «Молот ведьм», который снимался в нашем городе в прошлом году.
Дмитрий Ивьев
14:04 сегодня
0 1098
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Кадры из фильма опубликовало 29 ноября сообщество «Кино в Калуге».

По сюжету, действие и вовсе разворачивается в тверском городе Калязин. Там в секретном институте, роль которого исполнил калужский музей космонавтики, изучают магию.

На «Кинопоиске» сериал получил оценку 6,3 из 10.

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Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

...
Обнинск
В Балабаново грузовик застрял в тоннеле
14:33 сегодня
1 968
mrTJohn

Выбить окна, чтоб не воняло.

...
Авто и транспорт
Калужане жалуются на грязные и разбитые электрички
14:31 сегодня
1 1328
colorkaluga

Конечно, и номера с машины сразу сняли и, наверное, ВИН на машине отсутствует, чтоб установить владельца а через него выяснить кто за рулем был...

...
Авто и транспорт
В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:47 сегодня
4 2066
октябрёнок

собаку по следу пускали?

...
Авто и транспорт
В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:31 сегодня
4 2066
Александр Митюрников

У автомобиля есть владелец? Надо с ним "поработать". Он конечно может заявить об угоне, но у нас ведь есть система " Безопасный город". Надо "видосики искать". Или она не работает?

...
Авто и транспорт
В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:25 сегодня
4 2066
октябрёнок

у-р-а! у-р-а! у-р-а!

...
Общество
Дорога в Турынино, новые школы и целые микрорайоны: Дмитрий Денисов рассказал о перспективах развития Калуги
13:17 сегодня
4 2710
Андрей Ермишин

Пока из областного бюждета помогают в ущерб другим районам можно инвесторов отфутболивать. Это что-то новенькое в инвестициционной политике региона-лидера

...
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Wildberries передумал строить огромный сортировочный центр в Калуге
12:33 сегодня
10 6248
Андрей Ермишин

Теперь воспиталей можно чморить

...
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Wildberries передумал строить огромный сортировочный центр в Калуге
12:30 сегодня
10 6248
Андрей Ермишин

Понятно чем полиция занимается - вместо того чтобы жуликов ловить порнуху смотрит.

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
12:26 сегодня
8 11722
Shurez

Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы

...
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В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
12:25 сегодня
4 2066
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