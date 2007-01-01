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Музей космонавтики в Калуге переименовали в Институт радиофизики

Дмитрий Ивьев

Вывеску на здание пририсовали в сериале «Молот ведьм», который снимался в нашем городе в прошлом году.

Дмитрий Ивьев 1098 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники