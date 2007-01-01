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В Тарусе детская библиотека открылась после капремонта

Дмитрий Ивьев

Здание и территорию возле него привели в порядок за деньги, которые выделило областное министерство финансов, сообщили 27 ноября глава администрации района Михаил Голубев.

Дмитрий Ивьев 178 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники