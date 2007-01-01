-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В Тарусе детская библиотека открылась после капремонта
Культура

В Тарусе детская библиотека открылась после капремонта

Здание и территорию возле него привели в порядок за деньги, которые выделило областное министерство финансов, сообщили 27 ноября глава администрации района Михаил Голубев.
Дмитрий Ивьев
19:10 27.11
0 178
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Библиотека имени Н.В. Богданова ранее была передана писателем в дар будущим поколениям. 

В библиотеке обновили витрины. Одна из них посвящена Николаю Богданову.

По словам Голубева, есть планы по созданию модельной библиотеки.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
diskalugaman

Ну как же, у нас зарплаты растут каждый месяц, мы становимся богаче и богаче. Все власти сверху донизу об этом рапортуют! Россия, Великая, могучая! Народ с жиру бесится, ну так что же не содрать в три шкуры!

...
Недвижимость и ЖКХ
Тарифы ЖКХ в Калуге вырастут на 14,8%
21:08 27.11
5 2688
ILR

Новость супер - особенно показывает отношение к людям. То есть по словам Денисова, зачем платить нормальную зарплату воспитателям детских садов (учителям, врачам и т.д.). Пусть сидят на том что есть. Лучше бы ты Денисов работал грузчиком в какой-нибудь компании, толку было-бы больше.😟

...
Экономика и бизнес
Wildberries передумал строить огромный сортировочный центр в Калуге
20:55 27.11
6 3138
ILR

И что он обещал вернуться?... Может ему там и остаться...😃

...
Общество
Губернатор Калужской области уехал на Всемирный Русский Народный Собор
20:50 27.11
1 680
ILR

Но главное как удобно - любое повышение тарифа выше утверждённых цифр можно обосновать "из-за инвестиционных программ «Калугаоблводоканала» и «Калугатеплосети» или ещё кого-то. А куда ранее девались средства, которые платили люди?. Причём обоснованность тарифов ранее никого не интересовало, да и сейчас так-же. К примеру "мусорную реформу" никто из проверяющих органов не хочет проверить?.

...
Недвижимость и ЖКХ
Тарифы ЖКХ в Калуге вырастут на 14,8%
20:47 27.11
5 2688
Белый Орёл

Вопрос на каком основании отсудили?

...
Экономика и бизнес
Калужский алкоголь отжал у киношников «Пиратов Карибского моря»
20:42 27.11
4 1880
VGA

...
Общество
В центре спасения диких животных в Калуге появилась девочка-сурикат
19:42 27.11
1 776
Nikto

Это просто беспредел творится. Почему у нас не просят извинятся депутатов, руководство и все всевышние органы. Вы , что решили оторваться на детях. Я очень хорошо знаю одного из этих людей. Который просто снял видео и скинул родителям, где не было ни чего, кроме пламени огня и дыма. На следующий день ворвались в квартиру без документов и не предоставили ни чего, как буд то это серийные убийцы . Вы что делаете органы!!!!! Почему в России творится такой беспредел. Не выяснив действительность , обвиняют обычных людей и говорят такую ерунду, понимая что сами не правы. Уважаемые , вышестоящее руководство, вы смотрите , что у вас творится под носом. Страдают невинные люди.

...
Происшествия
Снимавшие налет БПЛА на Калугу покаялись на камеру
19:26 27.11
6 8688
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В свете последних событий, Калуге скорее нужен главный лесоруб, чем главный садовник...

...
Благоустройство
В Калуге ищут главного садовника на зарплату в 100 тысяч рублей
18:46 27.11
2 1332
colorkaluga

Мне вот одно не понятно, почему инвестиции Водоканала и Теплосети оплачивают жители, на которых эти предприятия потом и зарабатывают??? А разве может региональный закон быть выше, чем постановление правительства РФ?

...
Недвижимость и ЖКХ
Тарифы ЖКХ в Калуге вырастут на 14,8%
18:43 27.11
5 2688
mrTJohn

Это не доллар по сто, это рубль по центу.

...
Недвижимость и ЖКХ
Тарифы ЖКХ в Калуге вырастут на 14,8%
17:26 27.11
5 2688
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6InJvOWJkMFRxeFRWMWdrSFlZTUI1dFE9PSIsInZhbHVlIjoiNnk2d09FRjRJaGNEd3BtWEgyTWlEMWUvQU5mQk1rSm9mR21ONHI2aGJvY0FBOGhCTE9jQ2ZrNlJZVFlJZUgxbFFTSUhVaCtSS1BMMms5M2dMWnpSMzJwK1NxbUZ2UkFaWmhycTR4b2t3Mm1kTGdtajJSRW5HaUpXcW14a1lVa0I0SmFyZWtNUDhyeURPU25pcDNCWVdiaDQxaERaV2FpaVdueFltRE1vSEk5Vk5IMXhxd3pTSXBLRFBpZFNUcDFIYnlBZXAvdmRhM0ZMMW13MVhhWVVmNVhIc0Q1TGVzMjFRVHNiWHZTcUhncXZnOUpLb2VYQTFjQkZqT2ZDa1pjUVZNb0M1QVk5cGNmWG9SOFpJVTh2TVFyQjdkd0Vwb2tobGRhMjllVWZxcExzWjgvTzlZMWlQaHhiakRjdEpUWjNrWE9KeGZFSmZiUDM4NEJ0RDNKNlNTWmlWSlczbWFsZ0dVU2dJUHlWaGlJL0MrTGlJNGRoamdpZkNkVzlmVXZmRUxaeFRocVdLdm9vVVFvUk5sNy9vSmlSd2JHd05oOFRMV3Y3RFl2WVRIRFdyZjNQRE5WQzNaN3NCcnVCelFCbzM0eVc4TmI0UXJJOWYvQmFoT0JZYURueUFTL2VnZUxyYWtBS3JOajVZa3pYNy9YQjA3WW1zaThBVndhYmdEWElKSlhzTVpUY01jVWlVNGpmNURHSjI0dDBWQksxYkM0ZXA5TEQzRG5nbTBlaVpyM2licVJ4Z0NKNGNEMk1adFR5cFYrbFdDSnVmeDZsT24ybzM4Qi84YzJUbStpSFM3N1ZNUjh5ZXFKbFozV0RsYjlYOGpmU28wd2xyaTZPcllhUiIsIm1hYyI6ImYyNjFiN2YyZGMwNzQ2ZGJmMDg0ZWYwMGIzN2UxN2ZlMzg2YmE4ZjMwOTFkMmYwYjgxMTg5YjE4Zjc1NTJhMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ild6SThHV0NsQXhrdHkzQ1Y0YUYvc2c9PSIsInZhbHVlIjoiMGt5aFlXRGtzeU5yMXA5QUFvZmt4QmZxMGw0VS9nOUh4dHljblVMdnptYUgxaG91RWFlMC8wQk9FZGtMcWVodks0bm41QmpyR1RMb0pONmVTYWVmNHBvM0dpUWhsRW5vd1V0OFdoMkZsUkU4RXB5NjF4Ritnc2N2RTdQSXFoU3ZMZWFyeThWM3JzVjR3bE9VY1MrU3dySFAvK1FBNk9Mbk5SRGk0VWliZVYvcFdxR3NQaGhndnBaM2xZbkliNSt0akJDNWVNSGo3TG9ubE1USXFSOTdNOEo1dlFDcXozSG90RVJ2NkNpL1dqOXVGSDg5YWtwaXBadVErWUlFaFRFUDFGeERiTnEya3pRemJnckFYMWtoTXNhRTREaEZ6NmNIRkVBWmRVNHZFMFRlMFNpVkZvZk9ORHRaWkxKeGNLMGVUTUQ2T1g5VENXVkRYU1I1UE5BWlNmMnNHTUV2RXZHZzJveXNOUmlsbjI2WkE5OVh0RTllbUJyL1Z0dFNBNFVVTHRZSnlLQlR4bitOU3pvTEs0ZGh5Y0pPNVlCODNLb2JYcXo0RHl2SkczSnZKd3pIdkdkV2svUkJOVDczRG1DdyIsIm1hYyI6ImY0ZTQzZmRhNWZkMWRhZWU3NDQ3MWE4Mzc1ZjNlN2IxMWE1MmE4OGQxZDQzYTNlYzliMWRlNzljYzJkOTVjZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+