В Тарусе детская библиотека открылась после капремонта
Здание и территорию возле него привели в порядок за деньги, которые выделило областное министерство финансов, сообщили 27 ноября глава администрации района Михаил Голубев.
Библиотека имени Н.В. Богданова ранее была передана писателем в дар будущим поколениям.
В библиотеке обновили витрины. Одна из них посвящена Николаю Богданову.
По словам Голубева, есть планы по созданию модельной библиотеки.
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