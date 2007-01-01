Министр поздравил работников калужского колледжа им. С.И. Танеева
Учебное заведение 25 ноября отпраздновало свое 80-летие.
Праздничное мероприятие прошло в областной филармонии.
На сцену выходили студенты, выпускники и педагоги колледжа.
- На протяжении этих восьми десятилетий колледж стал истинным центром академического образования, сохранив и приумножив лучшие традиции отечественной музыкальной культуры, - подчеркнул министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь