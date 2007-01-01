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Культура

Министр поздравил работников калужского колледжа им. С.И. Танеева

Учебное заведение 25 ноября отпраздновало свое 80-летие.
Дмитрий Ивьев
10:30 сегодня
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Праздничное мероприятие прошло в областной филармонии.

На сцену выходили студенты, выпускники и педагоги колледжа.

- На протяжении этих восьми десятилетий колледж стал истинным центром академического образования, сохранив и приумножив лучшие традиции отечественной музыкальной культуры, - подчеркнул министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

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Лента комментариев
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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