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Культура

Студенты «Щуки» показали калужанам «Абсолютно счастливую деревню»

В Музее космонавтики студенты 3-го курса Театрального института имени Бориса Щукина сыграли спектакль по произведению Бориса Вахтина.
Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
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Автор называет свою «Одну абсолютно счастливую деревню» не поэмой и не повестью, а просто песней. Эта песня – смешная и трогательная – о любви и молодости, о хрупкости человеческой жизни, о разрушающей силе войны и о всепобеждающей надежде. Зрителя ждёт знакомство с молодыми влюблёнными – Полиной и Михеевым, и все же главный герой спектакля – сама Деревня, в которой течёт река, над которой летает белая бабочка и в которой живут сплошь хорошие люди.

«В зале собрались представители трудовых династий Калуги из различных сфер деятельности. Это люди, которые передают свой жизненный и трудовой опыт родным и близким, чтобы те в свою очередь продолжали семейный трудовой путь. Спектакль вызвал большой интерес у зрителей. Хочу поблагодарить выпускников актерского факультета, художественного руководителя Валентину Петровну Николаенко за яркие впечатления, которые надолго останутся в нашей памяти», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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