В Калуге отпраздновали юбилей композитора Серафима Туликова

Концерт прошел 20 ноября в филармонии и был приурочен к 110-летию со дня рождения автора песни «Здравствуй, милая Калуга, город юности моей!».

На празднике присутствовала Алиса Серафимовна Туликова - дочь композитора.

- Замечательным подарком к юбилею композитора стала постановка оперетты на музыку Серафима Сергеевича «Баранкин, будь человеком!» по одноимённой повести Валерия Медведева, - рассказал министр культуры и туризма региона Павел Суслов. - Эту весёлую и поучительную историю о приключениях двух закадычных друзей в исполнении солистов филармонии и Симфонического оркестра им. С. Рихтера зрители приняли с восторгом и бурными овациями.