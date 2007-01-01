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Культура

В Калуге отпраздновали юбилей композитора Серафима Туликова

Концерт прошел 20 ноября в филармонии и был приурочен к 110-летию со дня рождения автора песни «Здравствуй, милая Калуга, город юности моей!».
Дмитрий Ивьев
10:15 сегодня
0 396
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На празднике присутствовала Алиса Серафимовна Туликова - дочь композитора.

- Замечательным подарком к юбилею композитора стала постановка оперетты на музыку Серафима Сергеевича «Баранкин, будь человеком!» по одноимённой повести Валерия Медведева, - рассказал министр культуры и туризма региона Павел Суслов. - Эту весёлую и поучительную историю о приключениях двух закадычных друзей в исполнении солистов филармонии и Симфонического оркестра им. С. Рихтера зрители приняли с восторгом и бурными овациями.

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Лента комментариев
Shurez

На фото и видео отчетливо видно, что дерево давно уже "сухостой" и его не трогали. Зато живые деревья с легкостью уничтожаются по всем улицам города (якобы их структуру повредила изумру́дная узкоте́лая зла́тка), потому что это улица не интересна в перспективе обустройства платной парковки, судя по-всему...

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Василёк

все, что нужно знать о путинской системе.

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Василёк

человек думает, что научившись копировать текст - он стал очень умным и важным. Особой убежденности ему прибавляет этот флуд на регулярной основе. 😀

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дядя саша 1

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Василёк

подвал жилого дома - это убежище ??? денисов в таком не хочет посидеть пару дней ? показать как там уютно и безопасно.

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Василёк

а кто нашел, не подскажете ?

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10:16 сегодня
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Александр KU

=( а как туда попасть то? Все они закрыты (наврятли тот у кого есть ключи, побежит открывать, если он в другом городе или в деревне, или на работе и что делать??) Необходимо оборудовать все автоматическими замками, управление через sim. А так это всего лишь закрытая дверь в которую не попасть.) Многие подвалы затоплены, сырые, заброшены. И как быть?

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
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Nooff

Особенно "порадовала" высота одного из помещений в 1,2 м...

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mrTJohn

Цели достигнуты уже или ещё нет?

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08:27 сегодня
2 9378
Василёк

как там скрепы с импортозамещением не оскорбились от таких названий ?

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