В Калуге открылась выставка к 155-летию романа «Война и мир»

Юбилей знаменитого произведения Льва Толстого отмечают в Калужском объединённом музее-заповеднике.

Экспозиция разместилась в Голубой гостиной Усадьбы Золотаревых, сообщил 19 ноября министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Выставку организовали совместно с музеем «Ясная Поляна».

- На выставке представлены предметы, связанные с местами, которые посещал Лев Николаевич, в частности экспонаты из Оптиной Пустыни, - отметил Суслов. - Кроме того, посетители смогут увидеть комплексы предметов из фондов Калужского объединённого музея-заповедника, которые отражают эпоху создания романа. В витринах оживут строки из самого произведения, а уникальные фотоматериалы о жизни великого писателя, предоставленные Музеем-заповедником «Ясная Поляна», дополнят атмосферу выставки.