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Культура

В Калуге стартовал литературный конкурс «Садись и Пиши»

Региональный конкурс для молодых авторов начался в КГУ, рассказали 18 ноября в министерстве культуры и туризма Калужской области. 
Дмитрий Ивьев
15:41 сегодня
0 252
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Он проходит в рамках фестиваля «Калуга зовёт! От сказок к звёздам».

Старт конкурсу дали ректор университета Максим Казак, министр Павел Суслов, поэт Виктор Пеленягрэ и писатель Владимир Голубев. 

Также молодежь напутствовал один из инициаторов конкурса, сенатор Александр Савин. 

Работы принимаются в штабе на Ленина, 74. Телефон: 8(4842) 22-42-62.

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