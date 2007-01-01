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В Калуге стартовал литературный конкурс «Садись и Пиши»

Дмитрий Ивьев

Региональный конкурс для молодых авторов начался в КГУ, рассказали 18 ноября в министерстве культуры и туризма Калужской области.

Дмитрий Ивьев 252 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники