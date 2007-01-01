В Калуге стартовал литературный конкурс «Садись и Пиши»
Региональный конкурс для молодых авторов начался в КГУ, рассказали 18 ноября в министерстве культуры и туризма Калужской области.
Он проходит в рамках фестиваля «Калуга зовёт! От сказок к звёздам».
Старт конкурсу дали ректор университета Максим Казак, министр Павел Суслов, поэт Виктор Пеленягрэ и писатель Владимир Голубев.
Также молодежь напутствовал один из инициаторов конкурса, сенатор Александр Савин.
Работы принимаются в штабе на Ленина, 74. Телефон: 8(4842) 22-42-62.
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