В Боровске завершились съемки сериала «Евдокия»

Премьера восьмисерийного фильма режиссера Юрия Поповича намечена на следующий год.

Фото со съемок опубликовали в сообществе «Кино в Калуге».

По сюжету, целительница Евдокия перед смертью передаёт свой дар Маше. И теперь Маша не может уехать из деревни, где жила целительница.

Главные роли исполняют Алёна Спивак, Нериюс Манкус, Ирина Боронина и Тимофей Якомульский.

Сериал снимали в Боровском и Малоярославецком районах.