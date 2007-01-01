В Боровске завершились съемки сериала «Евдокия»
Премьера восьмисерийного фильма режиссера Юрия Поповича намечена на следующий год.
Фото со съемок опубликовали в сообществе «Кино в Калуге».
По сюжету, целительница Евдокия перед смертью передаёт свой дар Маше. И теперь Маша не может уехать из деревни, где жила целительница.
Главные роли исполняют Алёна Спивак, Нериюс Манкус, Ирина Боронина и Тимофей Якомульский.
Сериал снимали в Боровском и Малоярославецком районах.
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