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Главная Новости Культура В Боровске завершились съемки сериала «Евдокия»
Культура

В Боровске завершились съемки сериала «Евдокия»

Премьера восьмисерийного фильма режиссера Юрия Поповича намечена на следующий год.
Дмитрий Ивьев
10:56 сегодня
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Фото со съемок опубликовали в сообществе «Кино в Калуге».

По сюжету, целительница Евдокия перед смертью передаёт свой дар Маше. И теперь Маша не может уехать из деревни, где жила целительница.

Главные роли исполняют Алёна Спивак, Нериюс Манкус, Ирина Боронина и Тимофей Якомульский.

Сериал снимали в Боровском и Малоярославецком районах.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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ILR

И что ФАС поможет?...

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Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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ajax

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VGA

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ниссан

ВСЕ КАПРЕМОНТЫ-РАСПИЛ НАШИХ СРЕДСТВ😡,ОДНА БУТАФОРИЯ. ФОНД-ТЕНДЕР-ПОДРЯДЧИК-СУБПОДРЯДЧИК-ДАЛЬШЕ БОЛОТО(ПРО КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО)

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