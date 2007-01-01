Владислав Шапша и Игорь Щеголев открыли выставку знаменитого художника
В пятницу, 15 ноября, губернатор Калужской области и полпред Президента России в ЦФО приняли участие в торжественной церемонии.
Открытие выставки «Василий Поленов. Семья художников» состоялось во Владивостоке. Шапша и Щеголев поучаствовали в нем по видеосвязи.
По другую сторону экрана находились губернатор Приморского края Олег Кожемяко и куратор выставки, правнучка художника Наталья Поленова.
Они одновременно погасили почтовую марку с мемориальным домом-музеем Поленова.
Экспозиция в Главных анфиладах Приморской государственной картинной галереи посвящена 180-летию со дня рождения Поленова.
Шапша отметил, что Поленов для калужан почти земляк. Усадьба расположена рядом с Тарусой на другом берегу Оки.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь