Владислав Шапша и Игорь Щеголев открыли выставку знаменитого художника

В пятницу, 15 ноября, губернатор Калужской области и полпред Президента России в ЦФО приняли участие в торжественной церемонии.

Открытие выставки «Василий Поленов. Семья художников» состоялось во Владивостоке. Шапша и Щеголев поучаствовали в нем по видеосвязи.

По другую сторону экрана находились губернатор Приморского края Олег Кожемяко и куратор выставки, правнучка художника Наталья Поленова.

Они одновременно погасили почтовую марку с мемориальным домом-музеем Поленова.

Экспозиция в Главных анфиладах Приморской государственной картинной галереи посвящена 180-летию со дня рождения Поленова.

Шапша отметил, что Поленов для калужан почти земляк. Усадьба расположена рядом с Тарусой на другом берегу Оки.