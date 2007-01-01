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Главная Новости Культура Владислав Шапша и Игорь Щеголев открыли выставку знаменитого художника
Культура

Владислав Шапша и Игорь Щеголев открыли выставку знаменитого художника

В пятницу, 15 ноября, губернатор Калужской области и полпред Президента России в ЦФО приняли участие в торжественной церемонии.
Дмитрий Ивьев
08:05 сегодня
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Открытие выставки «Василий Поленов. Семья художников» состоялось во Владивостоке. Шапша и Щеголев поучаствовали в нем по видеосвязи.

По другую сторону экрана находились губернатор Приморского края Олег Кожемяко и куратор выставки, правнучка художника Наталья Поленова.

Они одновременно погасили почтовую марку с мемориальным домом-музеем Поленова.

Экспозиция в Главных анфиладах Приморской государственной картинной галереи посвящена 180-летию со дня рождения Поленова. 

Шапша отметил, что Поленов для калужан почти земляк. Усадьба расположена рядом с Тарусой на другом берегу Оки.

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Лента комментариев
Сталкер

Товарищ(тут другое слово конечно), Принят или будет принят закон о неповышении цен в условиях ЧС. Агрегатора оштрафовать на пару лямчиков, таксиста на кол прилюдно.

...
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kalugavip

Вы бы еще поближе отсняли место падения БПЛА 😡 закон для вас не писан???

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09:37 сегодня
1 4736
ILR

Тут даже Шапша бессилен - погода не позволит понаблюдать.🤕

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22:57 15.11
2 2050
Сплин

Зачем же так в открытую-то? Надо было сказать, что деревья больны, эти вырубим, новые потом как-нибудь посадим, а пока вот вам парковочка. Рабочая же схема.

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21:47 15.11
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Александр Митюрников

Наши люди на (такси) на своей машине😞 в булочною ездят.

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В Калуге взлетели цены на такси
20:51 15.11
3 4974
jumper

ДА ... ВЫ...ЧТО... ? В четверг в мало-спрос 200, а в пятницу в ПИК в 600 ? Возмутительно!, наказать!, отнять лицензию!, девушке назначьте прослушать курс введение в капитализм!

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В Калуге взлетели цены на такси
20:09 15.11
3 4974
ajax

Диаспора отмажет... Вышлют на родину, а там - отпустят...

...
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Мигранта-убийцу нашли в больнице Калуги
19:09 15.11
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ajax

Молодцы, парни!

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18:57 15.11
1 778
Неместный..

Там понятно всё. Теперь на Тарутинскую можно с двух полос налево поворачивать с Зерновой. А вот с Путейской убрали, теперь там в одну полосу и собирается пробка.

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяется схема движения на перекрестке улиц Тарутинской и Зерновой
16:48 15.11
2 9938
ajax

Не указан автор снимка - непорядок! Почему??? Хотел бы спросить у него: почему неправильно выбраны настройки ф/камеры? СНИМОК -ТЕМНОВАТ. Для сайта еженедельника - не годится!

...
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Калужане стали вторыми на чемпионате России по микрофутзалу
16:22 15.11
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