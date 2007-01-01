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Главная Новости Культура Ажиотаж с продажей билетов на калужского «Щелкунчика» продлился один день
Культура

Ажиотаж с продажей билетов на калужского «Щелкунчика» продлился один день

В пятницу, 15 ноября, в кассе драмтеатра спокойно.
Дмитрий Ивьев
14:27 сегодня
0 372
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- Один-два человека зайдут, очередей нет, - рассказали нам кассиры.

Напомним, столпотворение, видео о нём разлетелось по соцсетям, случилось в первый день продаж билетов на новогодний спектакль. Слухи о том, что по сотне билетов покупали перекупщики, не подтвердились.

Как пояснил директор театра Александр Кривовичев, две женщины приехали из Обнинска и покупали билеты на несколько школьных классов сразу.

В пятницу по поводу ажиотажа высказался министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

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Лента комментариев
colorkaluga

Погодите, но ведь раньше нам неоднократно утверждали власти, что по НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ можно спокойно укладывать асфальт в снег и лужи!!!

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14:52 сегодня
6 974
VGA

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В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
13:08 сегодня
6 974
Андрей Ермишин

А что вы хотели? Нельзя строить школы на помойках! Всегда для школ выбирали лучшие участки. Самое поганое детям - девиз денисовцев (денисовцы - дикие доисторические люди которые не любили детей поэтому и вымерли)

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12:43 сегодня
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Андрей Ермишин

Наглая ложь! Зеленные насаждения нельзя отдать в аренду! Тем более строят жилые дома а не автостоянку. Автостоянка должна находиться не менее 50 метров от жилых домов. И должны пройти общественные слушания. Продажные чинуши снова легли под Ташир.

...
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12:38 сегодня
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Василёк

расскажите кто-нибудь чинушам про яндекс.погоду . Или для этого придется создавать министерство по наблюдению за прогнозами погоды ?

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Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
12:15 сегодня
6 974
Alexandr Seva

поступила в институт имени Мичурина, так и знала

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
12:13 сегодня
6 974
ajax

Поди, обувью пописали весь лак на полу, за который так трясутся хозяева Дворца? Для 12 команд УСЗ явно маловат, 4-5 - куда ни шло.

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Калужане стали вторыми на чемпионате России по микрофутзалу
12:06 сегодня
1 516
ajax

...зимы на тёплую сухую погоду? Странно. Тот, кто затянул с ремонтом уже привлечён к ответственности, понижен в должности, положил партбилет на стол? Заканчивать ремонт будут в распутицу и снег, так ведь? Ведь не будут откладывать - до весны, верно?

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
12:02 сегодня
6 974
AJE

Ну вот... Истрепали все эвакуаторы... Беречь надо, использовать только, когда машина реально мешает уборке или проезду, а не таскать всё подряд. И, кстати, разберитесь, почему со штрафстоянки в первые сутки НЕЛЬЗЯ забрать машину бесплатно - местные парни ни в какую не отдают без оплаты... (Во избежание кривотолков - забрали (по делу) НЕ мою машину. Я помогал её вызволять)

...
Авто и транспорт
Машины с улиц Калуги будут убирать два новых эвакуатора
12:00 сегодня
3 2640
ajax

Из-за погоды, говорите? А что рассчитывали накануне

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
11:58 сегодня
6 974
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