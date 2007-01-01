Ажиотаж с продажей билетов на калужского «Щелкунчика» продлился один день
В пятницу, 15 ноября, в кассе драмтеатра спокойно.
- Один-два человека зайдут, очередей нет, - рассказали нам кассиры.
Напомним, столпотворение, видео о нём разлетелось по соцсетям, случилось в первый день продаж билетов на новогодний спектакль. Слухи о том, что по сотне билетов покупали перекупщики, не подтвердились.
Как пояснил директор театра Александр Кривовичев, две женщины приехали из Обнинска и покупали билеты на несколько школьных классов сразу.
В пятницу по поводу ажиотажа высказался министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.
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