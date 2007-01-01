Калужский министр прокомментировал ажиотаж с билетами на «Щелкунчика»

На прошлой неделе в Калуге начали продавать билеты на новогодний спектакль «Щелкунчик» в драматическом театре.

В первый же день к кассам выстроилась огромная очередь. Там начались конфликты, так как некоторые покупали билеты сотнями.

В пятницу, 15 ноября, ситуацию прокомментировал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Он отметил, что «Щелкунчик» покажут 62 раза. Спектакль сможет посетить больше 40 тысяч зрителей.

- Из всех представлений в продажу поступят около 50, так как часть показов будет носить благотворительный характер, - пояснил Суслов. - Мы уверены, что важно поддерживать тех, кто нуждается в нашей помощи.

Министр рассказал, что часто билеты покупают сразу на весь школьный класс. Администрация театра решила работами с учебными заведениями по отдельным заявкам.

Кроме того, «Щелкунчика» будут показывать и после каникул.

- После новогодних каникул наш театр продолжит радовать вас постановкой «Щелкунчик» с регулярностью один раз в месяц в выходные дни, - пояснил Суслов. - При наличии высокого спроса количество показов может увеличиться до двух в месяц. Уверен, все желающие смогут увидеть этот спектакль.