-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Калужский министр прокомментировал ажиотаж с билетами на «Щелкунчика»
Культура

Калужский министр прокомментировал ажиотаж с билетами на «Щелкунчика»

На прошлой неделе в Калуге начали продавать билеты на новогодний спектакль «Щелкунчик» в драматическом театре.
Дмитрий Ивьев
12:52 сегодня
0 1108
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В первый же день к кассам выстроилась огромная очередь. Там начались конфликты, так как некоторые покупали билеты сотнями.

В пятницу, 15 ноября, ситуацию прокомментировал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Он отметил, что «Щелкунчик» покажут 62 раза. Спектакль сможет посетить больше 40 тысяч зрителей.

- Из всех представлений в продажу поступят около 50, так как часть показов будет носить благотворительный характер, - пояснил Суслов. - Мы уверены, что важно поддерживать тех, кто нуждается в нашей помощи.

Министр рассказал, что часто билеты покупают сразу на весь школьный класс. Администрация театра решила работами с учебными заведениями по отдельным заявкам.

Кроме того, «Щелкунчика» будут показывать и после каникул.

- После новогодних каникул наш театр продолжит радовать вас постановкой «Щелкунчик» с регулярностью один раз в месяц в выходные дни, - пояснил Суслов. - При наличии высокого спроса количество показов может увеличиться до двух в месяц. Уверен, все желающие смогут увидеть этот спектакль.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
20%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
colorkaluga

Погодите, но ведь раньше нам неоднократно утверждали власти, что по НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ можно спокойно укладывать асфальт в снег и лужи!!!

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
14:52 сегодня
6 974
VGA

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
13:08 сегодня
6 974
Андрей Ермишин

А что вы хотели? Нельзя строить школы на помойках! Всегда для школ выбирали лучшие участки. Самое поганое детям - девиз денисовцев (денисовцы - дикие доисторические люди которые не любили детей поэтому и вымерли)

...
Благоустройство
В Калуге устроили свалку под окнами школы
12:43 сегодня
1 1342
Андрей Ермишин

Наглая ложь! Зеленные насаждения нельзя отдать в аренду! Тем более строят жилые дома а не автостоянку. Автостоянка должна находиться не менее 50 метров от жилых домов. И должны пройти общественные слушания. Продажные чинуши снова легли под Ташир.

...
Благоустройство
В Калуге аллею начали вырубать для организации парковки
12:38 сегодня
8 11630
Василёк

расскажите кто-нибудь чинушам про яндекс.погоду . Или для этого придется создавать министерство по наблюдению за прогнозами погоды ?

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
12:15 сегодня
6 974
Alexandr Seva

поступила в институт имени Мичурина, так и знала

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
12:13 сегодня
6 974
ajax

Поди, обувью пописали весь лак на полу, за который так трясутся хозяева Дворца? Для 12 команд УСЗ явно маловат, 4-5 - куда ни шло.

...
Спорт
Калужане стали вторыми на чемпионате России по микрофутзалу
12:06 сегодня
1 516
ajax

...зимы на тёплую сухую погоду? Странно. Тот, кто затянул с ремонтом уже привлечён к ответственности, понижен в должности, положил партбилет на стол? Заканчивать ремонт будут в распутицу и снег, так ведь? Ведь не будут откладывать - до весны, верно?

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
12:02 сегодня
6 974
AJE

Ну вот... Истрепали все эвакуаторы... Беречь надо, использовать только, когда машина реально мешает уборке или проезду, а не таскать всё подряд. И, кстати, разберитесь, почему со штрафстоянки в первые сутки НЕЛЬЗЯ забрать машину бесплатно - местные парни ни в какую не отдают без оплаты... (Во избежание кривотолков - забрали (по делу) НЕ мою машину. Я помогал её вызволять)

...
Авто и транспорт
Машины с улиц Калуги будут убирать два новых эвакуатора
12:00 сегодня
3 2640
ajax

Из-за погоды, говорите? А что рассчитывали накануне

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
11:58 сегодня
6 974
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlQrM0ppSGFIZnVVR3B3QVBJSDVwTXc9PSIsInZhbHVlIjoiTUdaQkxWUDh5SGVIMFJIeVBVRTNrVlF1bFBtVzdBTkVDd2tKekQraGVVQWE1Wkd2TlNBNlpNOXB2VjVKVnV6YWdBeDVpREh0OGNub0hIdEREdWdsSUp1dXRjVEVHY3ZsazFXNmtQQWxrZnFRYTV5Z1hDRi85c0VHUHloNEh6cEJRMW9sMFU2eWFKMzc5Y2p5a3R4MjZIV3EvSGh3LzVybCtNcWt0eFVkTEJsZk52RkprTFBJeHRRVlllNzI4V2NncFM4QjJwZkNyVzZzbFh6RzZKY2N2SVA2MmIyeDN2RnZ1ZWZoY0h1S2JqYUFLR1ZZR2c3TXNNQUFjdGZKUE9HKy9wUmxTRStVbW1wZGViYUsrbFpaazZuSDVpcGE5dVFHRjFTTzdOcDluSDdlN3RGY2FsSjUwRFMzYnNUZTZ4a1dpZ1RHclR5dWRKaktkOWRaQ29LSko1ZVcvN2RHUTVwTUdhMHVjNTRCYkg5TDUxRzNBYkR2NHZvUVBWbnRkTlFDNVFhRjV0Qmw1L3Z4YWN0aEw2OXJ3Qk56V2hpTnJidGhkVlhSNWszN3hhRXVhL0JmWStycjJmRDJpSWw1SUxnTEZ1Y3IxN0dXd1ZBd0pqa2F2SDJReWVhMnY4M2wwTXZaUEhCS0FLaUZaekEweU5SWVFocXBvSkNISW9QRS8wdnNyUVF3MlV0NVI3eXJVcUI0eUp1bmpFV0FBd1dKRzJtNnhEUGZVWVpINnpqK2FsaHFhNFNDOS8rYUFYVGVXYVhtREhSN0pkUVRDclczYkNuNXpxNnRNTU4yU1VXUGFvZGVoTThwVnIrYWNaS2YzT3pzREw1OXQ2T2FySFJxdHRCNSIsIm1hYyI6IjRlOTlmMTAxMTUyMDRkNWMxMmY0ODRlMTM1ODliYjMwZDljNzRhZmFjNzM3MDA1YTAzMjNhZjhmMDI2NmMyYzMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkZ0MWR3d05SdmJaczljNGV3R0lPWmc9PSIsInZhbHVlIjoiVWgza29rMkN6UDRhRFFsZ0U4WXhzR2xVQ0hONWtXNE14VVhQYW45QWlCN0hrVFJPaXdPTVQ0Mmt0d2YxK0NvVktPc3A2cnZ4Z0p4eVl3TXBEL0tjbzZwTjhoZ1Ivb2NVMmlVMVNFa3pPWmhMV0gxMDJKWmR4WGR1bWFTZFFJYTQ0U0NEdEZKVGZHWFRiZTQxT2t0dzdnMitoQUltOTR4YUZzVFRpTXVDZWZNYlpZRzQ0UDBjRmFiU0F5eVZsRksxalNOU0h1WmZIUlB1YWdQQldxaTE2ZXYwZXpCSUFPTmU3NmJ0dUo1cUVqNHFPbEhnZnNreXBpeUZjR1czWVZ4RjZQVXE2TlQ3OGQ3Zzg4cnZhS3RTeUd0aHdXUktzaWhsbkRoRmJ1a3NuNTJmS0JCOW9SVGRkb243NkVGVzRPNFgwRUNlTHJqaUtwaFp5cVFwKzh5d1AwSU03ZHJDMlZVWUxIcWV0ajk3Y1VEdERhM09pTXRSeXdmYzNzcURscm05aFJjdWV0eU9nQmx5WE5wRGt2MTZaRUxMTXNOSXBiSzViMVd1LzJiNm5KaWpHY3dQNk1uVW9DQ1JFVmdJTHZoNiIsIm1hYyI6IjBiZjBiMGVjYzVhMTcwZDM2ZjFjMGMzN2FjYzRiNTg5Y2M0NjA3ZGZmZjIxOGY2ZDU5NGU5OWUxNjhiYTdlY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+