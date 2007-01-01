Калужане выстроились в огромную очередь за билетами на новогодний спектакль

Продажи в кассе драматического театра начались в пятницу, 8 ноября.

Пока зрителям предложили билеты лишь на четыре дня: 20, 21, 30 и 31 декабря.

Уже с утра у здания театра образовалась очередь. Очевидцы выложили фото на странице театра.

А внутри у кассы шли бурные дебаты. Многим не нравилось, что люди покупали сразу по несколько сотен билетов на «Щелкунчика».

- Простояла сегодня два часа, в кассе очередь сдвинулась на четыре человека, - рассказала калужанка. - Сначала касса зависла и не печатала ничего, потом четыре первых покупателя выкупили больше 500 билетов, перекупы/ оптовые заказы. Одна женщина выкупила сразу весь партер на 20 и 21 декабря. Почему нет ограничений по продаже билетов в одни руки? Как обычному человеку можно купить билет?

В самом драматическом театре объясняют, что ограничений по билетам в одни руки у них нет.

В субботу, 9 ноября, с 12:00 начнется онлайн-продажа.

- По нашим предварительным расчетам, билеты на онлайн продажу на спектакли будут в наличии на момент старта продаж 9 ноября, - заявили в театре. – Онлайн-билеты на сказку еще не были опубликованы. Такой вариант продаж был предложен самими зрителями. Всем всегда хватает билетов. Если будет складываться ситуация, что мест не хватает, то мы рассмотрим возможность сделать дополнительные сеансы на сказку.

Перекупов в администрации театра не замечали:

- Люди часто приходят покупать билеты для родных. Также, не исключаем, что завтра (8 ноября) придут зрители, которые приобретут билеты на группы, классы и так далее. Перекупов мы не встречали и билетов всегда всем хватало. Если сеансов недостаточно, то была практика дополнительных сеансов. Ограничений на покупку билетов у нас нет.