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Библиотеку в Людиново обновили в рамках нацпроекта

Дмитрий Ивьев

В пятницу, 8 ноября, об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Дмитрий Ивьев 350 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники