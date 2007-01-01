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Культура

Библиотеку в Людиново обновили в рамках нацпроекта

В пятницу, 8 ноября, об этом рассказали в пресс-службе правительства.
Дмитрий Ивьев
15:25 сегодня
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Модернизация прошла по нацпроекту «Культура». 

На осенних каникулах там уже прошли школьные экскурсии.

В библиотеке, например, появились видеоконференцзал и интеллектуальный зал.

Как отметила директор библиотечной системы Лилия Хопилова, в учреждении прибавилось читателей из числа старшеклассников и студентов.

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