Библиотеку в Людиново обновили в рамках нацпроекта
В пятницу, 8 ноября, об этом рассказали в пресс-службе правительства.
Модернизация прошла по нацпроекту «Культура».
На осенних каникулах там уже прошли школьные экскурсии.
В библиотеке, например, появились видеоконференцзал и интеллектуальный зал.
Как отметила директор библиотечной системы Лилия Хопилова, в учреждении прибавилось читателей из числа старшеклассников и студентов.
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