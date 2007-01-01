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Культура

Калужская область стала лидером ЦФО по посещаемости обновленных кинотеатров

Данные за третий квартал 2024 года 7 ноября опубликовало правительство региона.
Дмитрий Ивьев
14:50 сегодня
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Успеху помогла программа создания и модернизации кинозалов в малых населенных пунктах.

В области за короткое время открылись 23 цифровых кинозала. Их переоборудовали с помощью федеральной поддержки. По ее условиям в афише кинотеатров должно быть не менее не менее 50% российских фильмов.

В этом году больше всего смотрели картины «Холоп 2», «Мастер и Маргарита» и «Лед 3».

Одним из первых в регионе федеральную субсидию получил Дворец культуры «Юбилейный» в Кирове. На модернизацию потратили около пяти миллионов рублей. С января он уже принял больше 10 000 зрителей.

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