Калужская область стала лидером ЦФО по посещаемости обновленных кинотеатров

Данные за третий квартал 2024 года 7 ноября опубликовало правительство региона.

Успеху помогла программа создания и модернизации кинозалов в малых населенных пунктах.

В области за короткое время открылись 23 цифровых кинозала. Их переоборудовали с помощью федеральной поддержки. По ее условиям в афише кинотеатров должно быть не менее не менее 50% российских фильмов.

В этом году больше всего смотрели картины «Холоп 2», «Мастер и Маргарита» и «Лед 3».

Одним из первых в регионе федеральную субсидию получил Дворец культуры «Юбилейный» в Кирове. На модернизацию потратили около пяти миллионов рублей. С января он уже принял больше 10 000 зрителей.