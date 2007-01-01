Калужская область занимает третье место по обновлению культурных объектов

Калужская область достигла третьего места в России по количеству обновленных объектов культуры после шести лет реализации национального проекта «Культура».

Об этом сообщил во вторник, 5 ноября, министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

На внеочередном заседании регионального правительства он подчеркнул, что за этот период восстановлено 102 культурных учреждения. Также 1 697 специалистов прошли курсы повышения квалификации, было создано 18 виртуальных концертных залов, завершена оцифровка книжных памятников федерального значения.

Более двух десятков мероприятий театров и концертных учреждений области были отобраны для трансляции на федеральном портале «Культура.РФ». Лучшие сельские культурные учреждения и их работники ежегодно получают денежные награды — за шесть лет удостоены 38 муниципалитетов и 28 сотрудников культуры.

Общий объем финансирования нацпроекта составил 3,6 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда рублей — федеральные средства. В этом аспекте область занимает второе место в ЦФО.

Губернатор Владислав Шапша отметил важность строительства Театра юного зрителя, запланированного к открытию в декабре.