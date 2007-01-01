В Калуге украшают новый Театр юного зрителя

Главный архитектор города Алексей Комов 25 октября рассказал, что сейчас происходит на стройке.

Внутри здания продолжается отделка, а на фасаде уже монтируют декоративные элементы.

На золотом портале на входе в театр будет размещена эмблема театра.

Справа от входа повесят театральные часы со сказочным циферблатом.

Сроки открытия театра Комов не назвал.

Ранее в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области заявляли, что строители закончат все до конца нынешнего года. Впрочем, перед этим сроки несколько раз сдвигали.