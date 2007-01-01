В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
Главный архитектор города Алексей Комов 25 октября рассказал, что сейчас происходит на стройке.
Внутри здания продолжается отделка, а на фасаде уже монтируют декоративные элементы.
На золотом портале на входе в театр будет размещена эмблема театра.
Справа от входа повесят театральные часы со сказочным циферблатом.
Сроки открытия театра Комов не назвал.
Ранее в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области заявляли, что строители закончат все до конца нынешнего года. Впрочем, перед этим сроки несколько раз сдвигали.
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