В Калуге появилась вывеска на новом Театре юного зрителя
Строительство театра еще не завершено.
По последним официальным данным министерства строительства и ЖКХ Калужской области, работы могут завершить до конца декабря.
Когда театр переедет на новое место, пока не сообщается.
Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути....