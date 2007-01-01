В Калуге появилась вывеска на новом Театре юного зрителя

Ее разместили на фасаде здания со стороны улицы Рылеева.

Строительство театра еще не завершено.

По последним официальным данным министерства строительства и ЖКХ Калужской области, работы могут завершить до конца декабря.

Когда театр переедет на новое место, пока не сообщается.