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Новость дня Культура

В Калужской области отметили 70-летие народного театра

В субботу, 19 октября, в Обнинске поздравления принимали сотрудники народного драматического театра.
Владимир Андреев
08:15 сегодня
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Юбилей театра совпал со 100-летием Веры Бесковой, более полувека возглавлявшей этот театр.

На сцене театра прошла премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя, посвященная памяти Веры Петровны. Этот спектакль, поставленный в 2014 году, стал символом уважения к ней как к важной фигуре театрального искусства.

Вера Петровна оказала огромное влияние на культурную жизнь Обнинска, возглавляя театр с 1959 по 2018 годы и председательствуя в Совете по культуре. Благодаря её усилиям, театр превратился в важный культурный центр города.

- Театр остается популярным местом для горожан, отметил министр культуры Калужской области Павел Суслов. - Репетиции, спектакли и фестивали для зрителей всех возрастов, разнообразные жанры — это и есть история Обнинского народного драматического театра.

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Лента комментариев
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