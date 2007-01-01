В Калужской области отметили 70-летие народного театра

В субботу, 19 октября, в Обнинске поздравления принимали сотрудники народного драматического театра.

Юбилей театра совпал со 100-летием Веры Бесковой, более полувека возглавлявшей этот театр.

На сцене театра прошла премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя, посвященная памяти Веры Петровны. Этот спектакль, поставленный в 2014 году, стал символом уважения к ней как к важной фигуре театрального искусства.

Вера Петровна оказала огромное влияние на культурную жизнь Обнинска, возглавляя театр с 1959 по 2018 годы и председательствуя в Совете по культуре. Благодаря её усилиям, театр превратился в важный культурный центр города.

- Театр остается популярным местом для горожан, отметил министр культуры Калужской области Павел Суслов. - Репетиции, спектакли и фестивали для зрителей всех возрастов, разнообразные жанры — это и есть история Обнинского народного драматического театра.