+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В Калуге наградили лауреатов конкурса именных стипендий в области искусства
Культура

В Калуге наградили лауреатов конкурса именных стипендий в области искусства

Церемония состоялась 18 октября в концертном зале Калужского областного музыкального колледжа им. С. И. Танеева.
Дмитрий Ивьев
14:38 сегодня
0 152
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Конкурсные прослушивания и просмотры претендентов прошли в мае.

Из 98 претендентов комиссия отобрала 43 учащихся ДШИ и колледжей культуры.

Министр культуры и туризма региона Павел Суслов рассказал детям, что Калужская область ими гордится.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

Как бы хуже не сделали, все эти новые проекты-поделки! От современных сытых размалёванных рож с современной речью пустыми глазами, в подобранной по по росту модельной форме уже тошнит! От одной Климовой в чулках, мягких сапожках и т .п. так и воротит в сторону взгляд. Не кормите, не мойте, не стирайте перед тем, как войти в кадр! Максимальное приближение к истине!

...
Общество
В Калужской области начались съемки многосерийной документальной драмы «Победа»
14:58 сегодня
1 474
maks17

между Козельском и Белевым/ просто чудненько!!!

...
Происшествия
Лосенка насмерть сбили в Калужской области
11:49 сегодня
1 1456
mrTJohn

Если бы из каждого утюга не раздували, то их было бы в разы меньше. Расчитано все на протестность подросткового возраста. Ну и ещё на отвлечение от насноящих проблем в царстве.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Клинический психолог о квадроберах: нужно ли наказывать детей за хвосты и четвереньки
11:39 сегодня
1 3160
VGA

Может достаточно было светофор поставить? Что улучшит ширина моста?

...
Авто и транспорт
Схему движения на Синих мостах в Калуге поменяют после установки светофоров
11:08 сегодня
1 1884
КаПеПа

видимо на пл.Победы или пл.Мира будет дежурить единственный экипаж... говорить об акциях гаи пока рановато...

...
Общество
В Калуге ГИБДД проведет профилактическую акцию «Внимание! Пешеход»
09:02 сегодня
3 1414
КаПеПа

заголовок конечно.... какие массовые?! скорее редкие и выборочные, а может так пару проверят и всё! некому там массовость делать... некомплектс, и очень большой

...
Авто и транспорт
Массовые проверки таксистов пройдут в Калуге
08:56 сегодня
1 1530
Question

Хоть бы раз, акцию, "Внимание машина". А то бегают упершиеся в телефон на красный свет.

...
Общество
В Калуге ГИБДД проведет профилактическую акцию «Внимание! Пешеход»
08:14 сегодня
3 1414
mrTJohn

Если в музеях стали встречаться вещи, которые у тебя есть, а некоторыми ещё и пользуешься, то это уже старость? 🤧

...
Статьи, аналитика, репортажи
Старинные часы, игра «Ну, погоди», кассетный плеер: в Калуге открылась новая выставка
07:22 сегодня
1 2718
ILR

После введения сего, станет лучше жить хоть один ветеран?... Что это даёт?.

...
Общество
В Калужской области учредили почетное звание «Территория партизанской славы»
00:18 сегодня
1 1102
ILR

Да никто не ответит...

...
Авто и транспорт
Центр Калуги погрузился во тьму
00:14 сегодня
4 3036
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IjE0ZDhURUhCbjd1RUpiek8rZjlkb2c9PSIsInZhbHVlIjoiR3lneFpXdkFmU29RRVU5T2tOdkFBTkJUcklQNHlpekxyZ2hCWU1YNnpqdng0LzV1S0Z2RDJ5V21QYk5yRWZHcWF5dXZta3hVZnZ4VUtFbWlGNVZYSUhYQlc0OVk5Ym5LSmxQckN3c0tjRVZPYzViZGJRVWIrMDBJOXp1QUtER25tcmhjSTM2RkhNUUN2SmdaRkdGWFZqYmJ3dURRZzVFNndOOW9jVU9yVnowb0Rza3JKV0dFM1B3KzkyYWVTUWJSWE92TUxNaThpbnFwRExmVVZRQjJlTERjaVQzRXNNUG0vdFNlZEo4Rk9ESzR6aWw5UVNoY0QvY0pIRjFaMzNRUlZUSXVDMFpsTllaMElLWUJ6c2pzd1M4MG1hNUxuSGJoanRicEJZbWhodmMxR2ZDK0dhMDV0OG5TaWlBR2tEOVVONEE3WEhRRDA5dmg0Yk1SMFluZUR1SW5EanI0cmkzZ0xQM0JzQnhNa1hZSVRGbnZzcnNscHJmK0RJb2ZZTng3eVRvN2Q1MzBXYTlCbTU4dEtJTlZwZElOOFBiYno4T0hodXZ5eE1KbWFVeGdWM2JxV3B2ZUhkeTY5U2oxUCsvWGg3UVNQRDFZTmZSZXM2TUNNZWtzdXFSU1VDZkdVeWpDalpvWkxmQ0xxWTV1K3JTUDAreUpaVkZGWWIrZUE2MGhISEZNMHRDZlNWSWtiTzRWSFg4OXdZbEl3SnFoU2owenQwem9lT3NTdU1BVmpYTU93V1JET3laTnFESG1aaWNvZEtxSStpdWJBWmphcy9hRVVIdk1mQTBqUDlXY3QzOHdCTW1zMzVxcExXek9NcFFaMkR2QWUySlNZaFZ3NWJzLyIsIm1hYyI6IjBlYWRlMDIxYzZiN2FiZjAzYTZhMmQyOTg5MTM1OWQ3M2I3MDAwOGM2Yjk3YjFiMjhmYTMyZmNmNmY1ODRlOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlJaSW9EQ3FjZFYxYW9RMVNoQklIRkE9PSIsInZhbHVlIjoibFBNSFhwL3MwdksvMXMzbEwzbUJYRU1TL3VaMUt1RUpyejNVaksvRmRUSlV1eU5aZ2pvcTYvM3g0REYzak5tK21HTkxMdCtjYm1RUm9rZkpwbEwxMTZIMmF2VjBPZ09YeWYzaVNOQzhBeTI1VjBUQUFZK09qMHowajQwRDB5RjRwbDJ4Smp2OG9nc01hRkxnUm5MUCtvVjFVTXAwc3d5aTc2QUcwYkhzcmp3YklxbmxaOVRqZGV3VTRIR0xOeGNrRDVRNCtGR1lYRzBWRXQwakRkRUgrUDZucTRCZDJKTXJJckNwc2dJL1dBZDVqQVN4emlKSFUrcEZVczcxM01TUHJRVGVOQ095MmZFajFNRkY2YjdiTlJkK3JhNUxlSzFxTmFJZzJJOE9iam93VjJGMEExN2Z3dU5CTnUxTFJFQ3ZFN1pRYy8vV1JNOUd2TmlIMEVQSWRqSUxjM0U5MHhzUG9ZYmpjYXlEejBMSXBqSTI0SzdudFN1dktIVmVFSzJtVWNwUVpUS0lGbzhzYklRc2lHb1JGV1l5bWYreGZyaWQvbjl2bWh5a25LUEh0SnhmMGlZekp6TXZQekQ1ZXVsZyIsIm1hYyI6IjZiOTIzMWNhYjA5MjRlN2ZhNmFkMjU1NGQyM2U2MzI1ZjkwNmQyMWEzNjk2ODU5YjU2ZTQ1MjE3MWEwZmI2M2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+