В Калуге наградили лауреатов конкурса именных стипендий в области искусства
Церемония состоялась 18 октября в концертном зале Калужского областного музыкального колледжа им. С. И. Танеева.
Конкурсные прослушивания и просмотры претендентов прошли в мае.
Из 98 претендентов комиссия отобрала 43 учащихся ДШИ и колледжей культуры.
Министр культуры и туризма региона Павел Суслов рассказал детям, что Калужская область ими гордится.
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