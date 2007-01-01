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Культура

Юная танцовщица из Бабынинского района отличилась на Всероссийском конкурсе

Полина Берюхова из Воротынска получила диплом лауреата III степени на фестивале-конкурсе «Танцевальная вселенная», рассказали 16 октября в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
08:13 сегодня
0 858
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Мероприятие проходило в Калуге.

Полина исполнила номер «Махонька». Жюри также отметило работу наставницы - Натальи Голуб.

Как рассказали в правительстве, школа в Воротынске была отремонтирована в рамках национального проекта «Культура».

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Лента комментариев
mrTJohn

Старики как дети... 😟

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mrTJohn

Прямо не статья, а пропоганда холостяцкой жизни, свободных отношений или брачного договора. А нынче, это не в чести у наших "слуг".

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Василёк

что за брехня, у танеевки тьма была ужа когда там сбили девочек. сколько времени прошло ? кто за это ответит ?

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4 4570
Белый Орёл

А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает

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Обещают? А не ху-ху не ху-хо? Приехали и СРОЧНО убрали - здесь вам не ваша епархия , а люди живут! И горуправских подтяните с лопатами!!!

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