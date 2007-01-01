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Культура

Две художественные выставки открылись в Хвастовичах

В Доме культуры представлены работы местных умельцев, рассказали 15 октября в правительстве области.
Дмитрий Ивьев
13:24 сегодня
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В рамках экспозиции «Край родной навек любимый» выставлены картины Анны Афониной.

Также в Доме культуры можно посмотреть на композиции из мыльных роз, гипса и детские сладкие букеты, которые создала Елена Силакова.

В правительстве напомнили, что Дом культуры «Юбилейный» ранее отреставрировали в рамках нацпроекта «Культура».

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