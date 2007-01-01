+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В Барятино прошел конкурс исполнителей народной песни
Культура

В Барятино прошел конкурс исполнителей народной песни

VI Международный конкурс исполнителей народной песни «Голоса родной земли» имени А. В. Прокошиной состоялся в рамках национального проекта «Культура», рассказали 15 октября в региональном правительстве.
Дмитрий Ивьев
12:20 сегодня
0 470
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На мероприятие приехали 26 участников из Калужской, Тульской областей, Орла и Москвы.

Также в Барятино прошли мастер-классы по народным ремеслам.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Авто и транспорт
В Людиново начали ремонтировать улицу 3-го Интернационала
09:26 сегодня
1 2022
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
15 октября родился летчик Александр Карпов
09:16 сегодня
1 5619
ajax

ездить днем с включенным ближним светом

...
Авто и транспорт
ГИБДД опубликовала предупреждение для калужских водителей
19:10 14.10
1 3534
RudeBoy

Какой там тепла.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге 86 домов остаются без отопления
17:18 14.10
4 5322
Meshootka

Будет информация, сколько Денисов сегодня кубометров снега вывез?

...
Авто и транспорт
Калуга встала в пробках после первого снега
16:24 14.10
2 7154
amorph

Не фортануло😃

...
Криминал
В Бабынино мужчина подменил дорогие часы в пункте выдачи заказов
15:58 14.10
1 3108
Иностранный агент

В 2022 году вопрос обострился

...
Статьи, аналитика, репортажи
Грозит ли Калуге цифровой апокалипсис
15:01 14.10
3 4570
дядя саша 1

А что в Калуге бывают снегопады?

...
Авто и транспорт
Калуга встала в пробках после первого снега
14:54 14.10
2 7154
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я это всё не из пальца высосал, потому что сам когда-то жил в 41 - м доме, и знаю эту проблему изнутри.

...
Недвижимость и ЖКХ
На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
14:18 14.10
4 6330
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно кто же это, инкогнито - анонимно, пишет эти заказные статьи - громоотводы, направленные на то, чтобы выпустить пар у возмущённых калужан....

...
Статьи, аналитика, репортажи
Сколько и чего отремонтировали в Калужской области перед зимой
13:56 14.10
2 2682
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IjZLNnNPakxyQnNIU21EcVFhUzlHaWc9PSIsInZhbHVlIjoidG1ocWk3emozQ2N5WEZpWGVuTmhkZk5PUURFL2RralZxWVlmZ0I4L2ZrbHFRUDZOVENjTHFqUHJHT01hRWJ5Z0NnYkFLOUpuWEVyNDB5Ym5zYmc1dXJydmJ1MzRjcFM4NHU2RkRGSzI0bTl5YXRzdzFWRTQzdGJpUC81eS94dWhMNURkUFc3SlpxNjNqQVdjY3MwaVV1dUMxeXh4SzZneWhQd1hLWmYxaEJrcTE1L0VPSjMxOTN2WjIxd0VKRzFjSGtDSlJDaHZ3a1pZVHVOWGpZZkFiOGhBeDJBMW40eFYyN1Z6dENGQURieC9SZzRKYjZRMFphazNpRGdzN3VTMjJpNE5EZzVBVnhpVEVKVExEVmtiQzBHUjdreXpMNnRDOUVDckVHaVdnLzJ6ZVRZME02OS9ZRWFleEJ1eGhWc2xwdXlhWVVFY2pkOXNxTzJYdXhFb2tUQ2psOGoyQ1ZudUdOTjExV1JBZWJYR0dIT0JMbEpZcGdHQ2VuSlFibm0rN0NJdGQ3aDh2eHlGTzc2d1RxcnlRU1B6SkRWUDJEUFZTVElJbWlCdjA3bk9CdW9tdjhtNkxKcGJ6VmN6RUxIcGtjRmlIT0F5ajhDSndqUmJnMi96OWNicVhFN043eTRmemtrSE8zeGxiRy9vRUljUGNaUnhSdnFOaFFrUEo0RHg4bXVzc2kvbERVdEwzK3RBekY3L0xuQWxYd3BlRFNTNjZxdXpzckplQkNlVkJma1JMSUN0T3ZqdVdFaG1wY1h4RjJURVVEZFFEcmE1WUpqdDdiZmVHbmFQK29UT1pIUHVmQUVrWmgzRUpMZXgyVFJtblFONC9Zbi9ZWmFtL3ZwMCIsIm1hYyI6IjFhZmYxZTZkZDNkMzgxYmRjYzAwNjU0YzEzYThiMTg1NjA0ZWRiNDRiNTVkZThmODUxOTBiZGNlMTM4YjdhZDciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IklhZlQrVkI1ZUk0YS9vb1crUkw4ZVE9PSIsInZhbHVlIjoidzlFOUs1L0ROV1lHQzBYNHBoSTg1TlBQb1hvalAvZzdLU2loYlNPZGt6SmhjLzhWZGNuQW5wbEpuaGVWWjJHb2NCZVo4cUUzZE9HQ2g0d01oL2NkOUZqT3VvYklFZWRGN3RCbmYyN29pRGRKQmRwV09lL0lRdVBsdkYxYzFXY0ppZ1ZGcTlPd1lhUVo2T2wwVDk2Z1hhcFhKV1dPWStDM2hDUUNSTDYrcFo1WEsrcFNaRVl5MEJSZXJlQmVuM2NPYmwyamtha05uenJhU2lXMzR6N1NFQURTd25aaU54dEtBS0oySDkxQmxUYWZERUVocnYyNU5RbXZUYkVIeTR4QmtuSnVMM0srS3htdDRtT1lmSW45dnh3M1VtYmxLUW1zcUVsNWRZRUJpL25VcVQ1dFdpKzBrNmRPVTBsc091ZnlaZmI2OXlOZXdhdUQxcWRJYjJvM3FmaDlPUjFXUUx1YjdjT2QvQzlIOFVmcHZxbGFmc3NmZ1cyeEdOOVJEblY3bm1RUExWM2QyOStzTit0US8rWE1RWFB3OGVUL3RQS1NtNTJqNWNRM0NlTE5NcE1MOHhIMGQwUWZxSklPRERYaiIsIm1hYyI6Ijk5MzYzZDIyYzgwZTQyZmU2NWRjYmU4NWY1ODk3ODU2N2UwZjY0MTJlYzM2MmQ4OGI5YTA1MDM5NWU2ZTEzYjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+