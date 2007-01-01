В Барятино прошел конкурс исполнителей народной песни
VI Международный конкурс исполнителей народной песни «Голоса родной земли» имени А. В. Прокошиной состоялся в рамках национального проекта «Культура», рассказали 15 октября в региональном правительстве.
На мероприятие приехали 26 участников из Калужской, Тульской областей, Орла и Москвы.
Также в Барятино прошли мастер-классы по народным ремеслам.
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