Ремонт дома культуры завершается в Износковском районе

Работы в деревне Алексеевка ведутся по нацпроекту «Культура», сообщили 11 октября в районной администрации.

В здании не было ремонта с 1950 года.

Там демонтировали печь, укрепили фундамент, заменили гнилые венцы сруба, обновили обрешетку кровли.

Стены обшивают композитными панелями. Также впереди еще монтаж кровли и внутренняя отделка.

В Доме культуры будет газовое отопление.

В актовом зале смогут разместиться 50 зрителей.