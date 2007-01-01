Ремонт дома культуры завершается в Износковском районе
Работы в деревне Алексеевка ведутся по нацпроекту «Культура», сообщили 11 октября в районной администрации.
В здании не было ремонта с 1950 года.
Там демонтировали печь, укрепили фундамент, заменили гнилые венцы сруба, обновили обрешетку кровли.
Стены обшивают композитными панелями. Также впереди еще монтаж кровли и внутренняя отделка.
В Доме культуры будет газовое отопление.
В актовом зале смогут разместиться 50 зрителей.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша