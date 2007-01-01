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Культура

Ремонт дома культуры завершается в Износковском районе

Работы в деревне Алексеевка ведутся по нацпроекту «Культура», сообщили 11 октября в районной администрации.
Дмитрий Ивьев
16:22 сегодня
0 328
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В здании не было ремонта с 1950 года.

Там демонтировали печь, укрепили фундамент, заменили гнилые венцы сруба, обновили обрешетку кровли.

Стены обшивают композитными панелями. Также впереди еще монтаж кровли и внутренняя отделка.

В Доме культуры будет газовое отопление.

В актовом зале смогут разместиться 50 зрителей.

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Лента комментариев
Александр Агапов

А что неудобно? На жопе в комфорте сидеть? Они бы на красный свет для начала перестали ездить. Светофоры вообще не для них придумали.

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И цены на такси поднять.

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"Как нам написал мужчина, с помощью «Калугатеплосеть» и ЖЭУ"

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а если попробовать возле "больных" деревьев посыпать опилочек свежих, можно ясень-об-липу натереть к примеру,

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ILR

Вот у меня в советской школе была тройка по русскому, а какая интересно оценка была у Дмитрия Ивьева?.

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Василёк

помню денисов и ко обещали его разрисовать и давно и недавно еще раз обещали. видимо это все, что у них получилось 🤓

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Василёк

вчера наткнтулся на занимательную композицию про этих космонавтиков https://www.youtube.com/watch?v=AK8Y9tPUYXk&ab_channel=Same5hit

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Василёк

музыканты как раз песню про эти мосты написали ))) https://www.youtube.com/watch?v=dT4P0ne0v9U&ab_channel=Same5hit

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На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
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нико

просто быдло развлекается.

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В Калуге повесили унитаз на мосту
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kostindima

На 3 место трактор ЖКХ поставьте, много они загубили деревьев

...
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14:37 сегодня
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