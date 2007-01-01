Угольников подарил губернатору хлопушку со съемок фильма «По зову сердца»

Рабочая встреча главы Калужской области Владислава Шапши и руководителя студии «Военфильм» Игоря Угольникова прошла в пятницу, 11 октября.

Картину «По зову сердца» о подвиге московских ополченцев снимали в Медыни.

Угольников привез в подарок хлопушку со съемок. Также продюсер подарил коллекцию из Музея Вадима Задорожного - подлинные бумажные рекламные упаковки и объявления калужских магазинов конца XIX - начала XX веков.

В Медыни сейчас снимают фильм «Есть только МиГ» о летчиках времен Великой Отечественной войны. Игорь Угольников играет одну из ролей.

На встрече также обсуждались кинофестиваль «Циолковский» и восстановление усадьбы Павлищев Бор.