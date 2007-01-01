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Культура

Угольников подарил губернатору хлопушку со съемок фильма «По зову сердца»

Рабочая встреча главы Калужской области Владислава Шапши и руководителя студии «Военфильм» Игоря Угольникова прошла в пятницу, 11 октября.
Дмитрий Ивьев
15:54 сегодня
0 598
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Картину «По зову сердца» о подвиге московских ополченцев снимали в Медыни.

Угольников привез в подарок хлопушку со съемок. Также продюсер подарил коллекцию из Музея Вадима Задорожного - подлинные бумажные рекламные упаковки и объявления калужских магазинов конца XIX - начала XX веков. 

В Медыни сейчас снимают фильм «Есть только МиГ» о летчиках времен Великой Отечественной войны. Игорь Угольников играет одну из ролей.

На встрече также обсуждались кинофестиваль «Циолковский» и восстановление усадьбы Павлищев Бор.

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Лента комментариев
Александр Агапов

А что неудобно? На жопе в комфорте сидеть? Они бы на красный свет для начала перестали ездить. Светофоры вообще не для них придумали.

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И цены на такси поднять.

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"Как нам написал мужчина, с помощью «Калугатеплосеть» и ЖЭУ"

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а если попробовать возле "больных" деревьев посыпать опилочек свежих, можно ясень-об-липу натереть к примеру,

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ILR

Вот у меня в советской школе была тройка по русскому, а какая интересно оценка была у Дмитрия Ивьева?.

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16:13 сегодня
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Василёк

помню денисов и ко обещали его разрисовать и давно и недавно еще раз обещали. видимо это все, что у них получилось 🤓

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15:38 сегодня
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Василёк

вчера наткнтулся на занимательную композицию про этих космонавтиков https://www.youtube.com/watch?v=AK8Y9tPUYXk&ab_channel=Same5hit

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Василёк

музыканты как раз песню про эти мосты написали ))) https://www.youtube.com/watch?v=dT4P0ne0v9U&ab_channel=Same5hit

...
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На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:35 сегодня
5 7540
нико

просто быдло развлекается.

...
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В Калуге повесили унитаз на мосту
15:05 сегодня
3 4806
kostindima

На 3 место трактор ЖКХ поставьте, много они загубили деревьев

...
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В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева
14:37 сегодня
5 1916
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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