Угольников подарил губернатору хлопушку со съемок фильма «По зову сердца»
Рабочая встреча главы Калужской области Владислава Шапши и руководителя студии «Военфильм» Игоря Угольникова прошла в пятницу, 11 октября.
Картину «По зову сердца» о подвиге московских ополченцев снимали в Медыни.
Угольников привез в подарок хлопушку со съемок. Также продюсер подарил коллекцию из Музея Вадима Задорожного - подлинные бумажные рекламные упаковки и объявления калужских магазинов конца XIX - начала XX веков.
В Медыни сейчас снимают фильм «Есть только МиГ» о летчиках времен Великой Отечественной войны. Игорь Угольников играет одну из ролей.
На встрече также обсуждались кинофестиваль «Циолковский» и восстановление усадьбы Павлищев Бор.
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