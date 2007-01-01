Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге
Началось асфальтирование проездов на территорию театра.
- Ориентировочный срок окончания работ – декабрь этого года, - рассказали нам в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Он откроется после получения разрешительной документации.
Ранее чиновники сообщали, что театр могут достроить в апреле или сентябре.
Напомним, Театр юного зрителя на месте купольного рынка в Калуге строят с 2021 года.
Начальная стоимость работ – 881 миллион рублей. Здание собирались сдать до 31 декабря 2023 года.
Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон....