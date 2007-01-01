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Новость дня Культура

Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге

На стройплощадке на днях убрали забор со стороны улицы Марата.
Дмитрий Ивьев
08:00 сегодня
0 1652
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Началось асфальтирование проездов на территорию театра.

- Ориентировочный срок окончания работ – декабрь этого года, - рассказали нам в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Он откроется после получения разрешительной документации.

Ранее чиновники сообщали, что театр могут достроить в апреле или сентябре.

Напомним, Театр юного зрителя на месте купольного рынка в Калуге строят с 2021 года.

Начальная стоимость работ – 881 миллион рублей. Здание собирались сдать до 31 декабря 2023 года.

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Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:56 10.10
6 11300
Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

...
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Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:52 10.10
6 11300
Shredder

Теория заговора рулит.😎

...
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Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:48 10.10
6 11300
Meshootka

Не приживётся интеллектуальная система на этих...носителях

...
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На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:29 10.10
2 6880
ILR

Игорь Кирдаков, а Вы подрабатываете в управе?.

...
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Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:15 10.10
6 11300
ecilop

"....не называя точные даты."

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
14:52 10.10
2 6880
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Может в этом и есть великая сермяжная правда...

...
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Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
14:39 10.10
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За управление транспортом, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

...
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В Калуге полиция устроит рейды по тонировке
14:34 10.10
4 3996
ajax

богодельнях

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
13:52 10.10
12 7003
ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

...
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13:46 10.10
6 11300
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