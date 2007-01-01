Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге

На стройплощадке на днях убрали забор со стороны улицы Марата.

Началось асфальтирование проездов на территорию театра.

- Ориентировочный срок окончания работ – декабрь этого года, - рассказали нам в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Он откроется после получения разрешительной документации.

Ранее чиновники сообщали, что театр могут достроить в апреле или сентябре.

Напомним, Театр юного зрителя на месте купольного рынка в Калуге строят с 2021 года.

Начальная стоимость работ – 881 миллион рублей. Здание собирались сдать до 31 декабря 2023 года.