Калужская филармония проведет 80-й сезон

Он откроется в четверг, 10 октября, сообщили в правительстве региона.

В этот день пройдет гала-концертом с участием множества артистов.

На сцену филармонии выйдут заслуженные артисты России Эльвира Никифорова, Анатолий Пономарев, Алексей Волжанин и другие.