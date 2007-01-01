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Главная Новости Культура Капремонт детской музыкальной школы завершился в Барятино
Культура

Капремонт детской музыкальной школы завершился в Барятино

Дмитрий Ивьев
08:49 сегодня
0 184
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Работы проходили в рамках нацпроекта «Культура», сообщили 7 октября в Минкульте Калужской области.

Там обновили фасад и кровлю, поменяли системы отопления и электроснабжения, отремонтировали внутренние помещения.

В школе учится 74 человека.

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калужская область
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Лента комментариев
Александр KU

97 и 95 обратите внимание на эти маршруты. Забиты в любое время суток. И почему забыли про обязательства депутатам ездить на общественном транспорте? В таких условиях не хочется??? В Санкт-Петербурге проезд 40 рублей. У нас 35. Почему отношения как к скотам???

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В Калуге увеличат количество рейсов автобусного маршрута №23
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ILR

Уважаемая редакция и городская управа вам

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ILR

А что так - не поделился с кем надо?.

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В Калуге украли 600 тысяч рублей при капремонте дома
19:02 07.10
1 1722
mrTJohn

Включают отопление в жару оборотни в оранжевых телогрейках. )))

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:57 07.10
3 3881
andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 07.10
3 3881
Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
16:21 07.10
3 3881
mrTJohn

Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео

...
Благоустройство
В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова
16:17 07.10
2 2018
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В ролях, судя по фото одни, мигранты.😀

...
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Сталкер

спросить забыли, прости....

...
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14:41 07.10
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