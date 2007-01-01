Проект от модельной библиотеки Перемышля победил в конкурсе ПФКИ

Там разработали серию интеллектуально-развлекательных игр «ВместеКвиз», рассказали 4 октября в правительстве области.

Этот проект победил во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

С помощью игр, которые проводятся на базе районной библиотеки, будут расширять кругозор жителей.

В конце сентября прошла уже десятая игра проекта. В ней приняли участие шесть команд.