Проект от модельной библиотеки Перемышля победил в конкурсе ПФКИ
Там разработали серию интеллектуально-развлекательных игр «ВместеКвиз», рассказали 4 октября в правительстве области.
Этот проект победил во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.
С помощью игр, которые проводятся на базе районной библиотеки, будут расширять кругозор жителей.
В конце сентября прошла уже десятая игра проекта. В ней приняли участие шесть команд.
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