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Культура

Проект от модельной библиотеки Перемышля победил в конкурсе ПФКИ

Там разработали серию интеллектуально-развлекательных игр «ВместеКвиз», рассказали 4 октября в правительстве области.
Дмитрий Ивьев
10:05 сегодня
0 252
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Этот проект победил во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

С помощью игр, которые проводятся на базе районной библиотеки, будут расширять кругозор жителей.

В конце сентября прошла уже десятая игра проекта. В ней приняли участие шесть команд.

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калужская область
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Откуда дровишки?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
12:13 сегодня
3 1000
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Скорее всего дали указание местному дворнику, и тот не мудрствуя лукаво, взял пустую коробку в "Смешных ценах", и подписав её вкривь и вкось, выставил всем на смех. Для того, чтобы впредь ему не поручали столь ответственные и не входящие в его компетенцию задания...😃

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:15 сегодня
7 2267
Дмитрич

Правильно, ни себе ни людям. Мы лучше пешеходный переход уберем, который больше 24 лет никому и никогда не мешал, чем сделаем что-то для людей.

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:09 сегодня
7 2267
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Происшествия
В Калуге неадекват за рулем рассекал по Правому берегу
11:02 сегодня
2 2661
best85

Рыба с головы гниёт! Площадь победы вообще изуродовали да ещё и заправку влепили..!

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
10:04 сегодня
7 2267
Александр Щербаков

И посадят как всегда мелкие деревья, которые выше 2 метров не растут.

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
10:03 сегодня
3 1000
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

День Космических войск России отмечается 4 октября.

...
Общество
4 октября запущен первый в мире искусственный спутник Земли
08:33 сегодня
1 3894
Dunno

Трафик движения?🤓

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Карачевской завершат к середине октября
22:03 03.10
1 861
RudeBoy

Почему на новой остановке, где нет на самом деле транспорта, не повесили никаких объявлений, в горуправе пока не объяснили.

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
20:36 03.10
7 2267
sergey_l

У нас же покупали специальную установку для удаления пней! Где она?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
20:20 03.10
3 1000
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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