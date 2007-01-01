Московскую сказку с оркестром услышат в Кондрово

Мероприятие пройдет 16 октября в виртуальном зале Дзержинского района, рассказали во вторник в правительстве региона.

В рамках нацпроекта «Культура» жители Дзержинского района смогут услышать произведения Московской филармонии.

16 октября актер театра и кино, режиссер-постановщик Павел Любимцев будет читать сказку «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».

Вход на концерт свободный.