Московскую сказку с оркестром услышат в Кондрово
Мероприятие пройдет 16 октября в виртуальном зале Дзержинского района, рассказали во вторник в правительстве региона.
В рамках нацпроекта «Культура» жители Дзержинского района смогут услышать произведения Московской филармонии.
16 октября актер театра и кино, режиссер-постановщик Павел Любимцев будет читать сказку «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».
Вход на концерт свободный.
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