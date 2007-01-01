Губернатор прокомментировал открытие сезона в драмтеатре

В пятницу, 27 сентября, Владислав Шапша присутствовал на премьере спектакля «Маскарад» по драме Лермонтова.

- Яркий спектакль. По краскам, музыке, эмоциям, - заявил Шапша.

Он отметил, что ещё до премьеры постановка нашего театра удостоена трех наград. Спектакль был представлен на 9-м Всероссийском фестивале «Старейшие театры России в Калуге».