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Культура

Губернатор прокомментировал открытие сезона в драмтеатре

В пятницу, 27 сентября, Владислав Шапша присутствовал на премьере спектакля «Маскарад» по драме Лермонтова.
Дмитрий Ивьев
21:33 27.09
0 202
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- Яркий спектакль. По краскам, музыке, эмоциям, - заявил Шапша.

Он отметил, что ещё до премьеры постановка нашего театра удостоена трех наград. Спектакль был представлен на 9-м Всероссийском фестивале «Старейшие театры России в Калуге».

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Лента комментариев
ILR

Такими бы темпами дороги ещё на городских улицах делали - цены б не было.😐

...
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КОНСТАНТИН Якунин

Правильно "доходит"!

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Всех мигрантов из Москвы В Калугу заселят и будут возить на ЭТОМ МЕТРО .

...
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elisei

Едут с Москвы?Еще вчера потекла ночью вода,точнее в ночь на четверг.Подвалы затопило снова у нас в доме,из за этого прорыва..Значит опять разроют дорогу,и бросят как попало,плитку только год назад переложили там..

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18:48 27.09
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Bungee

И что не так я сказал?!

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16:03 27.09
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно какая выгода этого метро, если та же самая электричка.

...
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15:48 27.09
3 9956
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно что они хотели там увидеть???

...
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15:39 27.09
2 1111
SergeyKLG

На фотографии мост в ужасном состоянии. Хороший был капремонт!

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15:39 27.09
5 1564
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

😃Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
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В Калуге сбили 66-летнюю женщину
15:29 27.09
2 721
maks17

Чего метаться то. Начали пилить на улицах-продолжайте.

...
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14:10 27.09
5 1564
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Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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