Мультфильм «Однажды в Тарусе…» создадут в Калужской области
Работа над ним пройдёт в рамках проекта «Школа Хитрука», сообщил 25 сентября глава администрации тарусского района Михаил Голубев.
Образовательный проект стартует 26 сентября и продлится до 6 октября.
Участниками станут молодые преподаватели анимации. Для этого будут использованы различные детские рисунки.
Кроме того, запланированы творческие встречи с лучшими представителями отечественной анимации.
Гости Тарусы смогут взять автограф у режиссёра «Ёжика в тумане» Юрия Норштейна.
Этот проект пройдёт при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Театральная улица начинает свою историю с XVIII века, когда она называлась Облупская. Название улицы в то время произошло от слова «Облупа», раньше так назывался пригородный кабак, который располагался на выезде из города. В этом кабаке частенько обирали пьяниц и подвыпивших калужан....
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