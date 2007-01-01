Мультфильм «Однажды в Тарусе…» создадут в Калужской области

Работа над ним пройдёт в рамках проекта «Школа Хитрука», сообщил 25 сентября глава администрации тарусского района Михаил Голубев.

Образовательный проект стартует 26 сентября и продлится до 6 октября.

Участниками станут молодые преподаватели анимации. Для этого будут использованы различные детские рисунки.

Кроме того, запланированы творческие встречи с лучшими представителями отечественной анимации.

Гости Тарусы смогут взять автограф у режиссёра «Ёжика в тумане» Юрия Норштейна.

Этот проект пройдёт при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.