167

В Юхновском районе пройдёт художественный пленэр

Дмитрий Ивьев

Он начнётся 29 сентября и продлится до 6 октября, рассказали во вторник в правительстве Калужской области.

Дмитрий Ивьев 167 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники