В Юхновском районе пройдёт художественный пленэр
Он начнётся 29 сентября и продлится до 6 октября, рассказали во вторник в правительстве Калужской области.
Там соберутся живописцы и графики.
Пленэр организует Калужский дом музыки.
Мастера будут писать пейзажи. Также в этнографическом музее организуют позирование моделей в старинных национальных костюмах.
В следующем году в Доме музыки пройдёт выставка «Музыка тишины». Там покажут работы, созданные в рамках пленэра.
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