Работники калужских музеев учились привлекать туристов
Центр развития культуры провел курсы повышения квалификации, рассказали 23 сентября в региональном Минкульте.
Обсуждалась организация культурных мероприятий и работа в соцсетях.
Также для сотрудников музеев провели выездной семинар в Музее Обороны Тулы.
Как отметил директор Центра развития культуры Дмитрий Романов, полученные навыки помогут специалистам сделать посещение музеев более увлекательным.
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