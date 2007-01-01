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Культура

Работники калужских музеев учились привлекать туристов

Центр развития культуры провел курсы повышения квалификации, рассказали 23 сентября в региональном Минкульте.
Дмитрий Ивьев
08:00 сегодня
0 201
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Обсуждалась организация культурных мероприятий и работа в соцсетях.

Также для сотрудников музеев провели выездной семинар в Музее Обороны Тулы.

Как отметил директор Центра развития культуры Дмитрий Романов, полученные навыки помогут специалистам сделать посещение музеев более увлекательным.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Накопленные деньги можно использовать через 15 лет с момента заключения договора😡

...
Общество
Калужане внесли в программу долгосрочных сбережений 85 миллионов рублей
11:28 сегодня
2 540
shurup

Отличная новость! Побольше бы таких.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге открылась космическая школа на Байконуре
10:58 сегодня
2 1544
ajax

Ныне команда не заслуживает столько много знаков! Нечего особенно расписывать. Ни стадиона, ни команды, ни идей, ни поддержки от влиятельных людей... Пожилым поклонникам футбола, видимо, не дождаться добротной игры на переполненном домашнем стадионе... Жаль...

...
Статьи, аналитика, репортажи
«Калуга» проиграла лидеру турнирной таблицы
10:48 сегодня
1 884
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Благоустройство
В Калуге потрескались Гостиные ряды
09:34 сегодня
2 1356
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В частности, 150 тысяч предлагается управляющему песчаным карьером.

...
Общество
В Калуге ищут работников на зарплату в 150 тысяч рублей
09:23 сегодня
1 2205
best85

Печальная статистика,но пустая...! Причины ДТП ? 90% по вине велосипедистов! Ни одного не видел в СВЕТООТРАЖАЮЩИМ жилете,а в шлеме вообще никого. Ездят как хотят,ПДД для них не существуют. А гаишникам всё по......

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
09:06 сегодня
1 597
best85

Всыпать ремня этому мальчику,а велосипед на штраф стоянку! Может урок будет и для родителей тоже! Слез перевёл свой "ЛИСОПЕД" и продолжай движение. Эти лисопедисты задолбали уже....!

...
Происшествия
В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
08:56 сегодня
5 1250
best85

Печально,но бабы дуры...! Что такой за статус - "сожительница"? В наше время это называлось .....!

...
Криминал
В Калужской области женщину убили в день её рождения
08:51 сегодня
1 1072
ajax

О чём пишут все эти журналисты?

...
Общество
Шапша поздравил победителей журналистского форума «Вся Россия»
21:24 23.09
1 414
Потрачено

2024 год это год семьи))))

...
Общество
В Калужской области на 1000 браков пришлось 800 разводов
21:09 23.09
2 654
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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