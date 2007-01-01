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Культура

Сельский Дом культуры открылся после капремонта в Калужской области

Он расположен в деревне Манино Людиновского района.
Дмитрий Ивьев
14:19 сегодня
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Об открытии учреждения культуры в пятницу, 20 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Ремонт прошёл в рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

В здании обновили кровлю, фасад, коммуникации, привели в порядок внутренние помещения, установили новую мебель и оборудование.

Как отметил губернатор, в 2024 году в Калужской области капремонт ведётся ещё в шести сельских домах культуры.

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