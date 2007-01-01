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Главная Новости Культура Калужский Минкульт подписал соглашение о сотрудничестве с академией живописи Ильи Глазунова
Культура

Калужский Минкульт подписал соглашение о сотрудничестве с академией живописи Ильи Глазунова

В церемонии приняли участие министр культуры и туризма региона Павел Суслов и представитель академии Иван Глазунов.
Дмитрий Ивьев
14:42 сегодня
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Планируется, что калужские студенты смогут обучаться в академии по целевому направлению.

Также будут реализовываться совместные проекты.

Документ подписали на открытии выставки Павла Рыженко в Полотняном Заводе.

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