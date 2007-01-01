Калужский Минкульт подписал соглашение о сотрудничестве с академией живописи Ильи Глазунова
В церемонии приняли участие министр культуры и туризма региона Павел Суслов и представитель академии Иван Глазунов.
Планируется, что калужские студенты смогут обучаться в академии по целевому направлению.
Также будут реализовываться совместные проекты.
Документ подписали на открытии выставки Павла Рыженко в Полотняном Заводе.
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