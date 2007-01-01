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Культура

В Калужской области открылась выставка памяти художника Павла Рыженко

В музее-заповеднике Полотняный Завод 18 сентября представили экспозицию «Победа Пересвета», сообщил министр культуры и туризма региона Павел Суслов. 
Дмитрий Ивьев
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Посетители могут увидеть работы Рыженко разных периодов его творчества.

Как отметил Суслов, художник считается последним гением русской классической школы исторической и православной живописи. 

Напомним, Рыженко вместе с Александром Сытовым создал известную диораму «Великое стояние на реке Угре в 1480 году».

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29 часто ездят. Вечером 26 мало и 4

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Эти столбики не предназначены для разграничения транспортных потоков. Это временные сигнальные ограждения, устанавливаемые на время ремонтных работ. Причем ооочень недешевые. Иных функций у этих столбиков нет!

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76-й ходил ведь раньше до "Кошелева" , и было нормально всё. А теперь ходит полупустой на достаточно коротком маршруте. Продлите до "кошелька" и сразу в 29-ом свободнее будет.

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этот автомобиль, что на фото

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elisei

ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше.

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