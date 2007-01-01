В Калужской области открылась выставка памяти художника Павла Рыженко
В музее-заповеднике Полотняный Завод 18 сентября представили экспозицию «Победа Пересвета», сообщил министр культуры и туризма региона Павел Суслов.
Посетители могут увидеть работы Рыженко разных периодов его творчества.
Как отметил Суслов, художник считается последним гением русской классической школы исторической и православной живописи.
Напомним, Рыженко вместе с Александром Сытовым создал известную диораму «Великое стояние на реке Угре в 1480 году».
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Лента комментариев
elisei
ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше....
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