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Новый дом культуры открылся в Мосальском районе

Дмитрий Ивьев

Здание построили в деревне Устоша в рамках нацпроекта «Культура», рассказали 17 сентября в региональном министерстве культуры и туризма.

Дмитрий Ивьев 155 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники