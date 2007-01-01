Новый дом культуры открылся в Мосальском районе
Здание построили в деревне Устоша в рамках нацпроекта «Культура», рассказали 17 сентября в региональном министерстве культуры и туризма.
Зрительный зал Дома культуры теперь может вместить 50 зрителей.
В нём появилась аппаратура, экран и проектор.
Рядом размещены библиотека, а также игровая и артистическая комнаты.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16)....
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