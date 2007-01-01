+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Новый дом культуры открылся в Мосальском районе
Культура

Новый дом культуры открылся в Мосальском районе

Здание построили в деревне Устоша в рамках нацпроекта «Культура», рассказали 17 сентября в региональном министерстве культуры и туризма.
Дмитрий Ивьев
08:48 сегодня
0 155
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Зрительный зал Дома культуры теперь может вместить 50 зрителей.

В нём появилась аппаратура, экран и проектор.

Рядом размещены библиотека, а также игровая и артистическая комнаты.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16).

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге развалившееся общежитие начали превращать в церковь
10:37 сегодня
1 434
Pro Fun

Фото во вторник, 17 сентября, прислал наш читатель.

...
Авто и транспорт
В Калуге монтируют разграничительные столбики на улице Зерновой
10:04 сегодня
1 1425
mrTJohn

Чтоб на лавках не сидели. Так вот что означает цифровые бабки. 😮

...
Общество
В Калужской области пожилых людей обучают компьютерной грамотности
09:19 сегодня
1 207
mrTJohn

Игра была очень захватывающая, очевидно.

...
Спорт
На чемпионате России по спорту слепых калужские голболистки завоевали «золото»
09:15 сегодня
1 166
VGA

На выставке калужане показали трехметровые растения.

...
Экономика и бизнес
Калужские растения привлекли внимание на международной выставке
08:50 сегодня
1 240
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Осенью 1845 года 22-летний Иван Аксаков прибыл в Калугу и поселился в довольно чистом номере калужской гостинице «Киев» на Никитской улице.

...
Общество
18 сентября в Калугу приехал император Николай I
08:44 сегодня
7 4547
VGA

День 17 сентября официальный памятный день Калужской области – День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков (1943 год). Принят Законодательным Собранием 20 июня 2013 года.

...
Общество
17 сентября родился Константин Циолковский
07:11 сегодня
10 5694
Tomer Savoia

Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
05:48 сегодня
1 743
grober

Да просто им не место в 21 веке!! Пусть в свой 13й возвращаются. Им никто не над!

...
Статьи, аналитика, репортажи
Запрет на ношение никаба – борьба с экстремизмом или ущемление мусульман?
23:54 17.09
3 2496
grober

Канеш... Бабы нападают, мужики жилами вытянут..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужские волонтеры показали школьникам Тарусы, как обращаться с боевым оружием и оказывать первую помощь раненым
23:53 17.09
5 899
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImNVU3NKYkVxSjdSZllWTHFpWmtnbHc9PSIsInZhbHVlIjoiRGdnTzYvWUVzTGZVUFUxZ0hEdXFJb2tpREQ2MnY0UGgzU1NwVHB2U2xGai9yMDN1SXFYMWlEd2N6NE9mWEhzL09sYjUzVjdRNHV3MDhDYnVTM0hVL0lNdHZCdk9iVE5wR1BZK2xDRFRDMmI4UDVVUEJoS09JTXpvRVZrU0FVNENoZklqdUJpUysweENUaHZ4aldsU29veFBFOG4zKzR2VXlFdnBhS0taVVR6dHFnZTRoVit0MFVtMjVuQTdXNi9TS2FYNlduTFBFVVYyYUFMNlVCTUV2eFI0VlNETzBaQ3lmWG5zQ3hyMCtjQ0o0OFYrR3VEMS83cjNkQitnTnpQckdESmJYR0hOMmxEdGFkMUFhZWhIdEd3aUh1MEljRnFXMGh6RmtsbW1UN2Z4MStEMjVHWXhERXoyUGxUSHBoYVJOcFl3dnJ6ZEdOd3M4NC90T256NVJUTjk0M2xNNjBnS3k0RmQ5VzVFK1p2c0x3OWtuOGdmL0V4dnA4SkpLdnh4Q2U0QUF0d1duQVlDQ0ZzMmo4YVRhRHJqVHBGS3hwOG1UY0tVdGlHYlRaMHBGUy9oTE42VkMzRnpmOFNxVnkwb1RWbTFpZlhMcm9IZ1RWa0RQaVMvM3ZYdEdZRFNGNGJIYlNRV3NkY25zOUY5amIzWFpjVG9zT1kzOXh2WkRRamJQRzJHTEpCWFJwVThGWVZoZFZYN1hlWit3WmY0em5KSytQd0tvV0pkc0tubzBqQnJQMTVqZzFtblA3K0hoLy83SXlrcXJ5RmNldndOL3JEc0FkLy9qQlAvYmdZd3k2R0lDVXRPU3dMSnErd28yNWRqY1duT21jYi9tNldnK3crRCIsIm1hYyI6IjY4MmYyODM2MzQyZTFmMWVkNGYwMTcwZDhlNTI2ODI4NTlmYzllODYxNjY2N2MyMzg4OWY1MjQ0YTFmYzJiYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InJCSWl1UlZlYjdobTRnUSthRFdDOEE9PSIsInZhbHVlIjoiTm56Skd3d1lJcWJxOGxpSTZxRjc2VDh6L3lTQjJlbExTWkQwdnF0UEQyMUR1ZjFsc3BGS0RabGg3S1YzdEwybmFhR21SN0hLdndVakw4eTVlSFk5T2RJamJ3N3NLMXBRY2tHUmNDRnBCYTVxcG9pMUVpbmxQbS9zUVppMzdEeWlNQkhIZ2Q2aXpLUGdjNS8rNWVHSTNuUnlvYm9neXBkNkJKSkJWN1BmalJUTExhQXRCVG1JT1lIZm5SMmNrRXQrOEEwNEphMnluTThSb0FOTGlWMGZ3RWhLcVpzREdIcXh6Z2RIQWFtc25aa1NFK2lkc1lNUGt3MFpLREZNYTV4NW1tdDBPRktxcWhJak1ReU9Xc1MwMW5tcVVGUDZ4N0M2M3BnUFJUeTFFUHh4YURrcndqWW9laDhtb2ZpelJkTHpSM1kxemZNUWFuTWg1cGltL3FtK0x1ZnRuMTZhYm80MGJFMkZxa2JTSnk3dCthcmQvcmtjMVBXTXVSK0tWQzV0dm9LQis0N1dvbmdicEppc1IyWHdKM2VhS2Z6VHQ1QTVKWGt1SlU3RnkwYTA3dm9pdFcyMW1PdE03YUt4S0o1RSIsIm1hYyI6IjhmMjdiMGI0MTAyN2UzYTU5NzQyMmM5NWI2OGU5YzBiZjQ2YWE0MmQ5NTc5NzlmZmJiYzliZDU3NGUzMjRlNmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+